朔尔茨坚持中资入股汉堡港妥协方案

中德关系

据德国N-TV电视台和德国广播电台报道，德国联盟执政党推出中远入股汉堡港妥协方案后，对妥协方案的批评之声立即高涨。它们来自联盟执政的绿党和自民党以及在野党联盟党。

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绿党籍政治家，德国联邦议会欧洲委员会主席霍夫莱特在德国电视一台上，公开反对红绿黄联盟达成的妥协。霍弗莱特说，即使份额较小，中国仍然是一个独裁政权。自民党副主席福格尔（Vogel）呼吁制定共同的欧洲港口战略，以便主要港口不再相互竞争。联盟党议会党团副主席施潘批评说，即便中远只会收购少量股权，但这也还是会加大对中国的依赖。但社民党籍总理朔尔茨坚持妥协方案。

尽管遭到反对，朔尔茨继续坚持已经瘦身的中方入股妥协方案。一些部委认为，正确的方案是禁止中资入股汉堡港。但总理府会决定议程，并可强迫批评者接受这一“紧急解决方案”。该妥协方案将中远公司原来打算收购的汉堡一个集装箱码头35%的股份下调到24.9%。这意味着，中远集团只是一个小股东，在形式上无法对管理层施加任何实质性影响。

媒体的反对之声也在增加。据《柏林日报》报道，安全界对中国人入股汉堡港持保留态度。德国对外关系协会（DGAP）的中国问题专家蒂姆·吕利格（Tim Rühlig）告诉《柏林日报》：全球航运公司市场的集中以及其在自己的码头的首选处理意味着在发生危机时无法轻易取代依赖。德国政府可以轻易地没收中远。“但由于其他航运公司已经在使用其他码头，这主要会导致 Tollerort 码头的空置。”他还说：“随着港口集中在自己的码头上，港口对航运公司的依赖程度普遍增加。”

《柏林日报》继续报道说：对中资入股的担忧主要是因为中国航运公司已经在欧洲多个港口拥有股权。中远目前在至少十个欧洲港口拥有股份：鹿特丹、安特卫普、那不勒斯、马赛等都在其内。另一家国有航运公司招商局在至少八个欧洲港口拥有权益。此外，还有青岛港参股热那亚港等。这些持股大部分是少数股权或只是码头业务。但中方在欧洲港口已经形成一个网络，已经可以在欧洲的关键基础设施中占主导地位。

汉堡港有四个集装箱码头，其中三个由 HHLA 运营。 中资希望入股的Tollerort 码头在面积上是最小的，但被认为是高效的，用来应接最新一代的大型集装箱船。它也有自己的铁路连接。据HHLA介绍，该码头长期以来一直被中远船舶使用，是亚洲和欧洲之间最重要的海上贸易枢纽之一。中国是迄今为止汉堡港最重要贸易伙伴。 2021年，中国贸易占集装箱吞吐量的近三分之一。

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