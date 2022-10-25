美国制裁李尚福 官方放风任他当防长 港媒称向美亮剑示威

中共/20大/国防部长/美国

据星岛日报今天说，二十大曲终人散，中共领导层名单充满“惊喜”，中央军委领导层亦然。最值得关注的是原中央军委装备发展部与部长李尚福在军委委员排名第一，铁定明年3月将接替魏凤和担任国务委员、国防部部长。

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星岛日报署名纪晓华今天在中国观察栏目中说，遭制裁李尚福料任防长向美“示威”。

李尚福是“红二代”，父亲是老红军李绍珠，出身军事航天系统，曾任西昌卫星发射中心主任，长期主管武器装备，身兼中国载人航天工程总指挥，无论家庭背景、资历，更上层楼都是应有之义。他还有个身分，是史上首位受美国制裁的解放军上将。2018年，美国因中国从俄罗斯进口武器，对主管武器工作的李尚福实施制裁。

该报说，众所周知，中国国防部长最重要职责是从事军事交流，李尚福担任防长，无疑是向美“示威”，华府也许会感到被“冒犯”。中美军事如何交流，怎么交流，两国防长要不要见面，变得非常微妙。

星岛日报说，如果从整个政治气候观察，李尚福升任防长并不令人意外。过去几年，领袖强调要敢于斗争、勇于亮剑，这次二十大报告更是处处“斗争”，并将“敢于斗争”写入党章。据该报说，这种用人标准也展现在外交战线。有“外交战狼”之称的外交部长王毅年近七旬破例进入政治局，身处前线的驻美大使秦刚升任中央委员，都是应对百年未有之大变局。至于斗争的主要对象，不言而喻。

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