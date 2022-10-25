美国前战机飞行员秘密训练中国飞行员 在澳大利亚被捕

中国/美国/重金聘招前军机驾驶员

澳大利亚法庭文件和公司记录显示，一名在中国工作的前美国军事飞行员和飞行教官在澳大利亚被捕，并面临被引渡到美国的风险。近期多国关注中国重金聘招退役军机飞行员训练中国飞行员引发的安全问题。媒体指外国飞行员训练中国飞行员如何战时打击外国军机。

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路透社今天称独家报道，在中国工作的前美军飞行员在澳大利亚被捕，面临引渡。澳大利亚的法庭记录显示，也获得两名警方消息人士和涉案美国前飞行员的律师证实，澳大利亚联邦警察周五在新南威尔士州奥兰治的乡村小镇逮捕了 54 岁的丹尼尔·埃德蒙·杜根Duggan，他于同一天在那里出庭。

两名消息人士还称，他的律师通过视频会议出现，杜根被拒绝保释并被带到附近的巴瑟斯特监狱。

一位未获授权公开发言的警方消息人士说，杜根是前美国公民，联邦警察正在根据美国要求在可能的正式引渡程序之前逮捕他。

杜根的下一次出庭将于 11 月在悉尼出庭，以考虑任何保释申请。美国逮捕令的细节和他面临的指控都未透露。逮捕发生时，在英国警告数十名前军事飞行员停止在中国工作，否则将根据新法律以国家安全为由面临起诉。澳大利亚也在调查有关其一些前战斗机飞行员已被接洽到中国工作的报道。

一位航空消息人士告诉路透社，联邦调查局盯上杜根是因为他在中国工作。他的律师 Nyman, Gibson and Miralis 的 Dennis Miralis 表示他无法就此发表评论。据公司记录显示，杜根在美军服役十年后移居澳大利亚，并创办了一家名为 Top Gun Tasmania 的公司，聘请前美国和英国军事飞行员为游客提供战斗机兜风服务。

三名飞行员告诉路透社，杜根还在澳大利亚航展上驾驶过前军用飞机。

Top Gun Tasmania 的网站称，Duggan 在美国海军陆战队驾驶鹞式跳跃式喷气式飞机，并且是一名空战教官。

消息称，在出售了 Top Gun Tasmania 后不久，杜根于 2014 年搬到北京。Duggan 的 LinkedIn 资料显示，他自 2017 年以来一直在中国青岛工作，担任 AVIBIZ Limited 的董事总经理，该公司被描述为“一家专注于快速发展和充满活力的中国航空业的综合性航空咨询公司”。香港公司记录显示，AVIBIZ Limited 于 2017 年由澳大利亚护照持有人 Daniel Edmund Duggan 在香港注册，并于 2020 年解散。

据路透社说，根据澳大利亚与美国的引渡条约，美国政府将有 60 天的时间提出引渡请求。该条约允许引渡澳大利亚公民。

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