美媒觅寻谁会成为习近平接班人？

中国/接班人

中国领导人习近平决定开启他作为中共中央总书记的第三个五年任期，这意味着二十大诞生的新一届政治局常委中没有潜在接班人。华尔街日报今天问，但再下一届呢？

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据华尔街日报署名Chun Han Wong / Keith Zhai今天报道称，谁会成为习近平接班人？该报说来看看中共冉冉升起的政治新星。

据该报道，上周六，中共选出了新一届中央委员会，其中有几张年轻面孔，他们有机会在下一个10年的领导层周期中晋升到中共高层，甚至有可能在习近平最终卸任时出任中共最高领导人。

据华尔街日报称以下是值得关注的五人：

殷勇，53岁

殷勇目前担任北京市委副书记，掌管北京的金融和商业事务。他曾赴哈佛大学进修。在新一届中央委员会中，他是具有强大金融背景的委员之一。他曾担任中国央行副行长，并曾在掌管中国外汇储备的国家外汇管理局工作了20多年。此外，殷勇有海外工作经验，曾担任国家主权财富基金中国投资有限责任公司(China Investment Corp., 简称﹕中投公司)新加坡办事处总经理。分析人士认为，他有可能在不久的将来被任命为中国央行新行长。

钟绍军，54岁

钟绍军是中国人民解放军中将，并担任中央军委办公厅主任，该机构直接向习近平汇报工作。这一职务相当于习近平在所有涉及中国人民解放军事务上的看门人。钟绍军自2017年以来在中央军委任职。在习近平2002年至2007年担任浙江省委书记期间，钟绍军是习近平的私人秘书。

诸葛宇杰，51岁

诸葛宇杰是最年轻的上海市委副书记，他担任新当选的中共中央政治局常委李强的第一副手。诸葛宇杰从政之前曾在国有企业工作过。

刘洪建，49岁

刘洪建出生于福建省宁德市，在该市工作近20年。习近平曾在1988年至1990年期间担任宁德地委书记。刘洪建于2021年被提拔为云南省政法委书记，成为当时最年轻的省委常委。

郭宁宁，52岁

郭宁宁是不多见的出生于20世纪70年代的女性领导人。她是中共为了提拔具有金融专业知识的官员而培养出来的人才。郭宁宁曾在中国银行香港分行和新加坡分行工作，并曾担任中国农业银行副行长。

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