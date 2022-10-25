胡锦涛遭架离 谁才是幕后策划？

中国/中共20大/胡锦涛

据台媒今天报道称，中国二十大闭幕会议上，前中国领导人胡锦涛突然被人强行带离会场，引发各界关注。观察人士认为此次事件能为外人所知是中共当局有意为之，而王沪宁则可能是此次事件的谋划人。

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据新头壳署名王浩翔引述消息报道称， 10 月 22 日中共二十大闭幕会上，胡锦涛在会议期间遭人搀扶离开会场，该影片片段日前已在网络上引发热烈议论，外界普遍认为胡锦涛此次是非自愿的离场。对此，中国《新华社》官方推特则声明，胡锦涛是因“身体不适”而离开，并表明他现在已经“好多了”。

据评论人士蔡慎坤 23 日于推特发表解读，认为王沪宁是这次事件的主使者。事发当下，政治局常委栗战书在胡遭带走前站起身想说话，却遭到旁边的王沪宁伸手示意制止了。蔡慎坤写道：“王沪宁是这场丑剧的策划人，深知习近平当众羞辱胡锦涛是杀鸡儆猴，在党内树立绝对的权威！”

该报引述台湾国防院国防战略与资源研究所所长苏紫云认为，本次事件的曝光并非意外，而是中共主动安排向国际社会释放的讯息，他说：“首先，中共以往的这一种类似的情节，是不可能会让记者拍到的。第二，这个片段是在摄影机进场之后，然后才开始表演的。”更直言胡锦涛“好惨”，首次被拉起身后原先想坐回原位，却立刻被搀扶离场。

中共二十大被认为是习近平藉连任进一步巩固和提升权力的会议。苏紫云也表示，这次事件也是对党内其他派系的一种警告，表示即便是国家前领导人，只要有不同意见都会被公开拉出会场。并表示对习近平而言，下个五年的任期，将会以稳固个人势力为最优先。

据新头壳该报道，王沪宁历任江泽民、胡锦涛和习近平三朝帝师的中共第一智囊。现年 63 岁的王沪宁是山东莱州人，在上海出生、成长、受教育，懂法语，少年得志，40 岁不到已是复旦大学法学院院长，既是国际政治专家，也是法学硕士，深得中共第三代领导人江泽民的赏识，外界视之为上海帮人马。1995 年在吴邦国、曾庆红的力荐下，王沪宁由江泽民钦点进京，出任中共中央政策研究室政治组组长，后升至研究室副主任，为江包装推出“三个代表”，成为江思想的核心。

江泽民退位后胡锦涛主政，王沪宁续受赏识，升任研究室主任，成为中南海首席智囊，是胡锦涛“科学发展观”的重要推手。2012 年习近平上台后，王沪宁持续受重任，习近平的“中国梦”、“习思想”理论均是其策划。习近平国内考察、出国外访，王沪宁都陪同左右，显示无论内政、外交，王沪宁的地位都举足轻重。

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