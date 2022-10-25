英媒：习近平扩权中国富人启动逃亡

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英国金融时报今天报道称，中共总书记习近平在中共20大获得第3个任期，引发中国富豪及精英赶紧离开中国逃离潮，他们不但担心口袋中的钱会消失，而且越来越担忧自身安危。据曾为中国富豪服务的专业律师莱斯佩兰斯形容，中国富豪都有一句座右铭，就是在海港中准备一艘快艇并放有金条及第二套文件，换成现在的说法，是准备一架私人飞机、护照及外国银行户头，“这就是我们现在的世界”。

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据中央社今天引述金融时报称：习近平连任，中国富豪精英赶紧逃出国。该报指出，曾与香港和中国富豪家族合作的欧洲律师莱斯佩兰斯（David Lesperance）表示，习近平将他的统治期延长，对中国商界精英来说是一个转折点，此前他们随着中国经济繁荣也得益了数十年。但随着习近平牢牢就位，莱斯佩兰斯已经接获了3个来自中国商界超级富豪家族的指令，就是继续执行他们的“火灾逃生计计划。

据莱斯佩兰斯表示，很多客人多年前已准备离开中国，包括将资产合法地转移到安全的离岸司法管辖区，以及安排家人在中国以外地方获得新国籍及居所。他表示，中国的有钱人不但担心当局以传闻中的高税制来代替共同富裕中要他们捐款，而且越来越担忧自身安危。

近几年不少中国知名度高的人都短暂或长时间在公众视线中消失，如阿里巴巴创办人马云、曾指控被迫与前国务院副总理张高丽发生性关系的中国网球女将彭帅、失踪5年后在上海接受审讯被判刑的“明天系”创办人肖建华、传闻涉及前中共中央政治局委员孙政才贪腐案而被查的中国女富商段伟红，这些例子都令中国有钱人对自身安危更加担忧。

该报指出，新加坡的Dentons瑞德有限责任合伙律师事务所在中国有6000名员工，其高级合伙人刘家铭（Kia Meng Loh）表示，多个月来都有中国富豪指示及查询在新加坡设立家族办公室（family offices）。家族办公室是富豪用来管理家族资产。他说，以往香港是中国富豪及精英设立家族办公室的目的地，但随着北京对香港加强控制，香港的吸引力减少。

该报又引述新加坡律师行Bayfront Law主管Ryan Lin表示，中共20大举行期间，他接获5个中国家族表达想在新加坡设立家族办公室，当中3个家族的指示正执行中。大部分中国富豪都想搬迁及转移资产到新加坡。

根据花旗私人银行数据，在新加坡设立的家族办公室数目，在2017年至2019年间增加5倍，并由2020年底的400间增至2021年底的700间。不过，并不是所有人都早有准备。一名为中国富豪服务的美国房地产平台创办人表示，由于大多数客户急于离开中国但事前没有小心计划，他正在努力处理大量询问。

该报指出，上海及北京的移民公司都接获大量有卓越成就的人申请美国绿卡，他们的等候时间会较超级富豪以投资方式获得绿卡快。

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