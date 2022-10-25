20大七上八下没了 新华社称领导职务不是铁椅子 够格也不见得获提名

中国/中共20大/铁椅子

中共总书记习近平在20大取得第3任期，打破“七上八下”主导新一届习家军领导班子，新华社24日发表长文称“党和国家领导职务不是铁椅子，符合年龄的也不一定当然继续提名”。新华社强调习近平连续全票当选获得拥护，包括选举党的20大代表时，习近平全票当选、选举20届中央委员会委员时，习近平全票当选、在20届一中全会选举新一届中央领导机构时，习近平再次全票当选中央委员会总书记。

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据中央社今天报道，20大打破七上八下，新华社称领导职务不是铁椅子。

中共总书记习近平在中共第20次全国代表大会展开第3任期，中央政治局7常委也由习家军完胜，取得空前胜利；李克强、汪洋2位未满67岁的常委退任，曾被认为有接班态势的胡春华甚至没有进入政治局24人名单，此外20大更打破指定“接班人”原则，及行之有年的年龄“七上八下”等原则，外界也有批评称习如皇帝独揽大权。

官方新华社24日晚间发表“党的新一届中央领导机构产生纪实”长文，称习近平从今年初开始，就如何酝酿产生新一届中央领导机构人选问题，“认真听取了中央政治局常委同志的意见”。据新华社表示，大家“一致赞成”，在总结党的17大、18大有关做法的基础上，坚持19届中央领导机构人选酝酿和“两委”人选考察工作的好经验好做法，不搞“海推”、“海选”，而是采取谈话调研的方式，就新一届中央政治局、常委会、书记处组成人选，国务院领导成员人选，中央军委组成人选，以及全国人大、全国政协党内新提拔人选等，在一定范围内面对面听取推荐意见和建议。

据该报道，依照相关原则，中央提出了推荐人选应具备的条件：即政治坚定、对党忠诚，政治判断力、政治领悟力、政治执行力强，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，“坚决在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，是合格的马克思主义政治家”。习近平强调，中央领导机构人选酝酿，要把政治标准放在首位，严把政治关，把牢廉洁底线。

据新华社的文章，在相关谈话调研中，许多谈话对象都表达“党和国家领导职务不是铁椅子，符合年龄的也不一定当然继续提名”，要坚持事业为上，根据工作需要、人选条件、廉洁情况和形象口碑，能留能转、能上能下，树立新时代鲜明用人导向。新华社还指谁能带领人民实现强国目标，谁能带领人民推进复兴伟业，历史就会选择谁，人民就会拥护谁。

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