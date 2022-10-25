20大后 越南阮富仲或赶在德国朔尔兹之前访问中国

越南/中国

越南政府今天宣布，越南执政的共产党总书记阮富仲将于下周应中国国家主席习近平的邀请访问中国，路透社说，这是这位年迈的越南领导人罕见的海外之行。而德国联邦政府发言人赫伯斯特莱特昨天表示，德国总理朔尔茨总理将于11月初访问中国。舆论指越南领导人将成为中共20大结束后第一位前往北京访问的外国领导人，此前，朔尔兹被指是第一个20大后到访中国的外国领导人。

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据路透社今天报道称，越南共产党总书记下周将访问中国，会见中国国家主席习近平。

越南官方说，政府表示，阮富仲的北京之行将于 10 月 30 日至 11 月 2 日进行，但未作详细说明。中国官方媒体周二也报道了这一消息。

78岁的阮富仲周日向习近平致信，祝贺习近平打破先例的第三个党总书记任期，表示希望“进一步加强政治互信，为两国关系未来发展指明大方向”。

中国是越南最大的贸易伙伴，也是其快速增长的经济的主要进口来源，包括其关键制造业的原材料和机械。

根据越南官方数据，今年前 9 个月双边贸易额较上年同期增长 10.2% 至 1323.8 亿美元，其中近 70% 是对越南的进口。

该报道称，尽管这两个邻国长期以来一直存在不信任和领土争端，包括在南中国海的岛屿和水域问题上，但他们的共产党官方关系仍然密切。

路透社说，越南和中国是世界上最后五个共产党统治的国家之一，此外还有古巴、老挝和朝鲜。

德国总理朔尔兹预计可能在阮富仲之后访问中国。消息说，朔尔兹此行中国受到质疑。德国官方透露，由于中国的新冠清零政策非常复杂，朔尔兹访华的行程将会非常短暂，且不会在北京过夜。

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