20大非习派灭团派 官媒夜称高风亮节主动提退

中共/20大/团派

中共新一届中央政治局常委名单尽是习家军，新华社发表长文称新一届中央领导机构酝酿人选和征求意见时，一些党和国家领导同志以党和人民利益为重，“主动表示退下来”，展现出高风亮节。

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据中央社今天报道称，20大非习派灭顶，按新华社称是一些领导同志主动提退。中共20大开局，新一届领导班子23日出炉，中共总书记习近平人马大获全胜，全面掌控常委，而李克强、汪洋2位未满67岁的常委则退任，另“团派”出身的副总理胡春华不但未如预测的“入常”，更未连任政治局委员， 有分析以“灭团”来形容境遇。

此外20大也打破或改变 “七上八下”（67岁续任、68岁离任）、女性入局保障名额、政治局委员人数等潜规则。

官方新华社24日晚间发表“党的新一届中央领导机构产生纪实”长文，美化中国新领导班子经集体认可，以及是前在位高层主动要退。这篇长文指今年年初开始，习近平就如何酝酿产生新一届中央领导机构人选问题，认真听取了中央政治局常委同志的意见，依照相关原则，中央还提出了推荐人选应具备的条件，即政治坚定、对党忠诚，政治判断力、政治领悟力等等。文章指，习近平强调，中央领导机构人选酝酿，要把“政治标准”放在首位，严把政治观，把牢廉洁底线。

长文以两个集体形容新一届中央领导班子，表示“是一个素质优良、结构合理，适应党和国家事业长远发展需要的领导集体”及“是一个承前启后、继往开来，引领中华民族走向伟大复兴的领导集体”。其中，11名同志是由19届中央政治局委员继续提名、2名同志是转任提名，另11名同志是新提拔。

另在承前启后方面，文章称一批德才兼备、年富力强的领导干部进入新一届中央领导机构，充分反映了党的事业后继有人、兴旺发达。且在新一届中央领导机构酝酿人选和征求意见时，一些党和国家领导同志以党和人民利益为重，以对国家发展和民族覆兴高度负责的精神，“主动表示退下来”，让相对年轻的同志上来，表现出了共产党人的宽阔胸怀和高风亮节。

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