彭博：中国预算赤字达历史新高

中国/经济

法新社报道，根据彭博社对官方数据的分析，在房地产危机和提振经济的财政措施的推动下，今年前九个月中国各级政府财政预算赤字达到了7.16万亿元人民币（9800亿美元）的历史最高水平。

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根据中国财政部周二公布的数据分析，1月至9月期间，赤字为7.16万亿元，几乎是去年同期2.6万亿元赤字的三倍。该部表示，1月至9月期间，政府收入下降了6.6%，至15.3万亿元，原因是当局给公司减税以促进经济。目前政府专注于基础设施促进增长和创造就业机会，支出增长了6.2%，达到19.04万亿元。

周一，比预定的时间推迟后近一周， 20届一中全会后在习近平领导的新政治局常委亮相后一天公布的官方数据显示，尽管有新冠疫情严格封控管理，但中国第三季度的经济增长仍回升至同比3.9%。但习近平亲信组成的中国最高领导班子让市场感到担忧，香港股市应声灾难性大跌超过6%。

法新社称， 北京已将今年的增长目标设定为5.5%左右，但许多分析家现在认为这是不可能实现的。中国正面临着房地产行业的危机，该行业与建筑业占其国内生产总值的四分之一。 10月份，二手房价格下降幅度为2014年以来最大。

英国凯投宏观分析师朱利安·埃文斯(Julian Evans)在一份说明中表示：“中国房地产市场仍处于下行趋势，预计全球需求将继续下降，而人民币疲软限制了央行提供政策支持的能力。

与许多选择与病毒共存并取消限制的国家相反，中国继续奉行清零政策。家庭消费也受到反复封锁和旅行限制的影响。

法新社报道引述野村银行首席经济学家陆挺表示：“没有明显迹象表明新冠清零政策真正放松了。”他指出，本周至少在28个中国城市中，有 2.07 亿人处于不同程度的封锁状态。他认为中国经济复苏没有真正的动力。

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