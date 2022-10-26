德国政府批准中资有限度入股汉堡港 股权低于25%

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德国政府周三批准中资有限度入股汉堡港，同意中国航运巨头中国远洋运输公司取得"比计划中较小"不到25%股权，以平息对该项目的反对声浪。

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法新社报道，德国经济部周三在声明中指出，朔尔茨政府达成妥协，同意中国国有企业中国远洋运输公司将可收购经营汉堡港（Hamburg）的汉堡港口与物流公司（HHLA）持有的托勒奥特（Tollerort）货柜码头"低于25%"的股权，而不是最初的 35%。。

声明称："部分禁止原因在于存在对公共秩序和安全的威胁。"

消息称，这一妥协方案获得德国部长理事会的认可，旨在平息对德国国内及欧盟对德国总理朔尔茨"支持中国投资"的批评。

朔尔茨的一位发言人霍夫曼周三在例行新闻发布会上表示，"朔尔茨总理确信，(中资集团）这一比例的参与不会造成(德国）任何的战略依赖。

法新社说，德国政府决定有条件允中资入股汉堡港后，朔尔茨将于下周前往中国访问，这将是2019年11月以来欧洲领导人对中国首次正式访问。

中国远洋运输公司原本计划买下托勒奥特货柜码头35%股权。如果本周没有达成妥协解决方案，交易将自动生效。

至关重要基础设施可能落入外资手中，引发关切。业务量居欧洲第3的托勒奥特货柜码头何去何从，在朔尔茨联合政府内部也引发争论分歧。

虽然前汉堡巿长朔尔茨支持这项交易案，一再强调对中国坚实贸易关系的重要性，但执政联盟伙伴绿党（Greens）和自由民主党（FDP）以安全风险为由，倾向否决本案。

在过度依赖俄罗斯能源而蒙受严重冲击后，许多德国人也担心经济上会太依赖中国。包括经济、国防和外交部在内的6个部会都反对本案。

消息人士告诉法新社，欧盟委员会也对本案持保留态度。

德国经济部指出，同意降低出售持股比例到24.9%，从而使得中国远洋运输公司没有投票权，"将此一收购缩减为纯粹财务参与"。

尽管如此，绿党国会议员、国会欧洲事务委员会主席何怀特（Anton Hofreiter）仍认为，对收购案亮绿灯是错误决定。

他告诉冯克媒体集团（Funke Mediengruppe）："朔尔茨所谓本案纯粹是商业计划的主张，很不幸地令人联想起他针对俄罗斯和北溪天然气管线的说法。这种态度充其量就是天真，我们对中国必须抱持务实观点。"

中国现在对这项交易的进展表示欢迎，并指责反对声浪为"炒作"。中国外交部发言人汪文斌周三说："合作是互惠互利的，我们希望有关方面理性看待中德务实合作，停止无端炒作。"

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