汉学家侯芷明： 胡锦涛被赶走的方式让人想到黑社会

观察中共二十大

如何看中共二十大，法国汉学家侯芷明（Marie Holzman）认为，2018年习近平修宪，就让人感觉袁世凯又回来了。而中共20大上发生的事情以及提升亲信入常的方式，则给人一种习近平是黑社会老板的感觉。

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法广：对中共二十大出现这样的结果，您有什么感想？

侯芷明：我对这个大会最终结果的感觉跟大多数的中国人一样。我记得，2018年，习近平已经通知大家，他打算继续担任国家主席。那个时候，大家都觉得袁世凯回来了，这是一个皇帝的国家。稍微有点知识的中国人，都非常有自卑感。因为他们认为，中国人从1890年代开始思考，怎么改变他们的国家？怎么带来民主？怎么走向世界，怎么打开国门等等。然而，120年之后，他们的国家又回到皇帝时期，这对他们的自尊心是一个巨大的侮辱，好像这一百年就是白活的。

法广：习近平这样做，释放了什么样的信号？

侯芷明：这次二十大的结果更清楚地说明，习近平是一个极权主义者，他不会给任何中国公民一点自由，我们现在说“中国公民”也不行，现在中国没有公民，就是一种奴隶，必须服从老板。但是，这个老板给我一种黑社会老板的感觉，他不是一个真正的总统或者一个真正的主席。一个真正的主席，或者总统的产生，起码要有一点民主过程，但是我们现在懂了，特别是看胡锦涛被赶走的方式，我们能理解，不光习近平掌握了所有的权力，他还利用黑社会的办法去得到了这个权力。他没有去问问周围的人同意不同意，他或者可以稍稍欺骗一下老百姓，骗骗他同僚，他根本不屑于去这样做：你不服从我，我就把你赶走! 你不听我的话，我就把你放在一边! 我决定，你服从!

侯芷明还认为，在目前这种情况下，西方国家，全世界的民主国家，必须挺身而出给中国人给予帮助，“我们不是教育他们怎么得到民主，而是告诉他们，我们仍然相信，总有一天中国会得到民主。”

她认为应该让习近平知道，“你虽然想控制全世界，我们不打算服从你的命令“。这就是中国老百姓的希望所在。”如果全世界都为了得到自己的利益，为了去跟中国做生意，假装出听习近平的话，假装尊重他的地位，那中国老百姓就没有希望了。“

温和派全部出局，习近平为什么选择在上海搞清零搞得老百姓死去活来的李强入常，而且看样子要接任总理？侯芷明诘问：“习近平选择李强的原因是什么？如果习近平是一个黑社会的老板，他需要没有底线的人在他旁边，因为他知道这些人不怕，会用最黑的手段，最黑的行动去镇压老百姓。你如果不会镇压老百姓，你就不可能跟习近平合作。因为你稍微手软一点，习近平就不能放心。”

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