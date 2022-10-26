香港公务员弃「政治中立」 增护国家主权 学者忧损程序公正

香港/政治

面对建制派指责部分公务员在2019年反修例运动中的不作为，港府明年起将删除《公务员守则》中的「政治中立」一词，主责官员强调，公务员必须尽忠职守，不能以政治中立为借口而不执行政府工作。中文大学政治学者蔡子强认为，删词是要求公务员配合政府，忧虑这会引起公务员对不同政治团体可能未能一视同仁对待的程序公正问题。

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「政治中立」自上世纪八十年代便已挂在港英政府官员口中，香港1997年回归后，仍是18万公务员的核心价值，不同的公务员事务局长均曾在立法会有所阐释，例如前公务员事务局长俞宗怡07年时便曾指出，政治中立是政府一直信守的核心价值，在政治环境不断转变的情况下，这核心价值只会变得更为重要。而「政治中立」这基本信念亦继续在2009年发出的现行《公务员守则》中订明，全体公务员均须遵守。

不过，警队工会在2019年的社会抗争运动中不时发表言论，被指有违政治中立；其后是共他公务员工会亦就政治事件表态。与此同时，亦有建制派不满公务员团体不表态支持政府，甚至把政策成效不彰归咎于公务员未有尽力配合。

公务员事务局长杨何蓓茵昨(25日)在立法会一个委员会的政策简报会上，被由前保安局长转为议员的黎栋国问及如何解释公务员「政治中立」以消除偏见时响应说，不会再说或使用该名词，会在新的《公务员守则》中指出，公务员办事必须要不偏不倚，不受其个人政治取向和信念影响，强调：「『政治中立』也不可以作为一个借口，不去执行政府整体决定了的工作。」她续指，现时公务员团队中，除了少数职位，其余均容许公务员加入政党，但不能因此而影响处事的公平公正。

她又说，预计明年第一季会发出更新的《公务员守则》草拟版本，咨询一众公务员团体，当中会因应近年事件及国际形势突显「爱国者治港」的重要性，列明公务员需具备维护国家主权、安全和发展利益的意识，并具尽忠职守等条件。

网台D100新闻节目主持人梁家权今早在节目上指出，中国共产党过去是忌讳，前特首梁振英和前立法会主席曾钰成被质问是否党员时均否认或回避作答，现在删除政治中立，是否意呼公务员可正式招揽中共党员？《基本法》中对特首没有政党背景的条件是否要废除，均值得关注。

另一方面，港府又加强对公务员的赏罚，对特首李家超在施政报告中建议的「行政长官表扬榜」，杨何蓓茵表示，将于明年第二季推出，每三至六个月表扬具示范作用的事件、团队或人员，但不会仍出金钱奖赏；并对表现欠佳者督导辅助，无改善则终止聘用。

她提到，上一个财政年度有52名公务员因违反纪律被免职，在此之前的五个财政年度则有17名公务员因表现欠佳而被当局展开跟进程序，结果，当中10人因持续表现不佳而被勒令离开政府，3人有改善留任，4人仍在处理中。

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