习近平是如何完成政变的

观察中共二十大

2022年10月23日，中共政治局新一届常委到达人民大会堂，从前到后，总书记习近平、李强、赵乐际、王沪宁、蔡奇、丁薛祥和李希到达北京的人民大会堂。在习近平于2022年10月23日授予自己第三个五年任期后，世界面临着与中国在贸易、安全和人权方面更加紧张的前景。

传统的宫廷政变都是突如其来的，习近平是否在中共二十大发动了一场政变？提出这个问题似乎有点离奇，因为绝大多数观察者早就料到习近平要自我接班，结果亦一如所料？

广告 继续浏览后续

问题在于，习近平本应到点下车没有下车，不但没有下车，用『北京之春』胡平的表述，党天下已变成习天下，这种变化对建政70余年的中共是也是不可思议的! 法国塞尔奇-巴黎大学教授张伦则认为，20大权力格局颠覆性的变化带有政变性质。

这一切是怎么发生的？今日习近平，已非当年在河北正定县当县委书记，母亲出面说情升官而不得的习近平，亦非身为浙江省委书记，畏惧江泽民，对毛泽东前秘书李锐谦卑地表示“你可以打擦边球，我哪敢啊”的习近平，更不是诸多网络流传照片上对胡锦涛毕恭毕敬的那个习近平。

二十大完成政变，习近平准备了十年。十八大，习登台，打出反腐旗号逐渐扫平对手，十九大开始颠覆中共自邓小平以来确定的以废除领导人终身制为核心的“政制”，包括最高领导人任期两届，每届五年，任期不超过十年；隔代指定接班人；七上八下，集体领导等一系列成文不成文的党规。习在19大召开前几个月把胡温时期隔代指定的被认为是接班总理的孙政才拉下马，十九大，习近平没有隔代指定接班人。习当时没有走得更远，另一位被胡锦涛指定，应在二十大接班总书记的胡春华连任政治局委员。

至于不成文的七上八下，习近平也没有真正废除，最典型的例子是为其策划、全力辅佐其以反腐清洗挡路的高级官员的王岐山未能续任常委，作为酬谢，习给了王岐山国家副主席的名号，以及“第八常委”的虚荣。

『北京之春』荣誉总编胡平分析，王立军事件、令计划儿子车祸事件给习近平高层反腐提供了前所未有的契机，邓南巡后中共以腐败的方式来推动经济改革为习清洗高官提供了极大的便利，反腐堵住了所有官员的嘴，扶其上马的江曾最早尝到自己的势力遭习近平排斥的滋味，自视出身可与习近平平视的红二代，太子党一个一个跟着出局，团派开始大滑坡，二十大终于遭到“团灭”。

反贪顺利，集权顺利，大权在握，胆大包天，为了让“政变”名正言顺，习近平于2018年突然发动修宪，废除国家主席任期制，为终身执政铺路。

与此同时，习近平加速把党天下变成习天下的进程，开启神话自己的进程，把王沪宁创造的累赘不堪的16字习思想写入党章，“两个维护”成为衡量是否忠于习近平的利器，梁家河神话成为没有任何革命机会的习近平早期革命的象征。

习近平的权力壮大到在20大政治报告中可以公然谴责胡锦涛乃至江泽民等前任对党带来的“损失”，大谈自己十年来尤其近五年来取得的“里程碑”般的成就。却把自己尤其近五年的重大失误、给国家和人民造成的重大损失的防疫，清零，给中国国家形象造成重大损害的战狼外交洗白。

习近平衡量官员能力的尺度在于他们是否忠诚坚定地贯彻他的意志。在奥米克戎病毒危害程度极低，世界各国普遍开放疫情管理的形势下，中国的清零以及为实现清零而采取的封城甚至封省措施，已经不是官方报表上极少人死亡的数字游戏，而是测量官员是否坚定不移跟习走的政治试题，上海市委书记李强，北京市委书记蔡奇，广东省委书记李希充分地把握和理解了习近平“坚决清零不动摇”的含义：坚决执行习的指示不动摇。

中国外长王毅对习近平要如何处理对外关系心领神会，跟西方“坚决斗争”，粗言鄙语，不在话下，中国外交官们甚至不肯用外交辞令装潢门面，从外交部发言人到外交部长，以最粗鄙最恶毒的语言进行“伟大斗争”，王毅终于“达标”，69岁入局。

中共党内所有被视为温和派的，可能具有改革意识的人物，被习近平各个击破，在习近平清零严酷到不顾国计民生背景下出面救经济从而找到一点生存空间的李克强，华尔街日报曾指“李克强走出习近平阴影，努力修复中国经济”，然而李和汪洋二十大告退宣示经济救国派一类温和势力的惨败。

如果说被一些观察家讥讽为“舐痔派”的李鸿忠、蔡奇、李强，陈敏尔、王小洪等人，以习近平的生存为自己的生存，那么，还对改革至少是经济改革残存希望，至少希望中国经济不要与世界脱钩、中国不要远离世界文明的一派由于自身的软弱和苟且，加之体制的严酷，从另一方面参与培植了习近平永久执政的土壤。

如果说邓小平还顾忌陈云等元老的力量，江泽民还不敢违背邓的隔代指定，胡锦涛在江的阴影下执政，习近平则可以公然藐视自己的前任。去年底，大张旗鼓推出为自己树碑立传的所谓第三个“历史”决议，从那个时候起，习近平的政变框架已经差不多完成。

如此，中共二十大本应是习近平登上绝顶傲视群雄的盛大庆典。根据新华社中共20大代表诞生记和中央机构诞生记，代表都经过精心挑选，甚至习近平亲自面谈，曾经靠“海选”得利的习近平反对海选，一切都在掌控之中。

不到七上八下年龄限定年限的李克强汪洋退出，新华社称“一些党和国家领导人以党和人民利益为重，主动表示退下来，“展现出高风亮节”。”胡平分析，“李克强汪洋主动提出退下的可能性也是存在的……如果习近平表现出他要让他的亲信担任包括总理在内的重要职务，那很明白就是赶你走路。还不如自己提出来退，否则很被动。”

最残忍的莫过于本应在20大继任总书记的胡春华的下场，胡的全部错误就是不幸被胡锦涛隔代指定为接班人，习近平让他慢慢煎熬，让他进入中央委员会，就在世人还在怀疑他是否进入常委会的时候，他连政治局委员的位子都不保。新华社在“党的新一届中央领导机构产生纪实”中有这样一句话：“党和国家领导职务不是铁椅子，符合年龄的也不一定当然继续提名”，特指的意味十分明显。

但是习近平20大登基的辉煌庆典却因其前任胡锦涛公然遭羞辱引发的震惊而冲淡。曾被习赞之为“高风亮节”，为他铺路而裸退的前任中共总书记胡锦涛。20大闭幕前几分钟，突然被警卫强拉硬扶送出大会会场的视频传遍了世界。从新加坡亚洲新闻台发布的最新视频看，胡锦涛被带离会场似乎与他想要翻看红色夹中的文件，但被栗战书王沪宁制止有关，胡锦涛右手的习近平与安全人员耳语后，安全人员后来“请”胡锦涛起身，胡看起来很不情愿，胡终于被安全人员连扶带拉站了起来，胡在离场时似乎想对习近平说什么，习很漠然，胡然后拍了一下李克强的肩膀，李点点头，也不敢真正有所回应。胡锦涛为什么突然被送出大会会场，这里面到底有什么不可告人的秘密？法国汉学家侯芷明（Marie Holzman对本台表示：“看胡锦涛被赶走的方式，我们能理解，不光习近平掌握了所有的权力，他还利用黑社会的办法去得到了这个权力。”

苏共二十大留在人们记忆中的是赫鲁晓夫揭露斯大林屠杀镇压苏共高级官员的秘密报告，历史可能会记着，中共二十大，最惊悚的场面可能就是胡锦涛被习近平在党代会上羞辱的场面。

20大为“七上八下”送葬，习近平打破党内平衡，傲视元老和温和派提拔自己的亲信。张又侠以72岁的年龄进入政治局，69岁的王毅因为力行战狼作风入局，十八大时仅仅是中央候补委员的丁学祥、李希、以及当时什么都不是的蔡奇堂皇进入常委会。蔡奇以敢于清除北京“低端人口”出名，李强以敢于把大上海清零清到怨声载道的地步让世人吃惊，王毅对败坏中国的国际形象绝对有功……

习近平就这样在二十大彻底完成了他的“政变”，常委个个六十以上，这意味着常委中任何一个人都不存在接班的可能性。

有分析指，20大同十九大十八大不同的是，中央领导人几乎全是习近平的部属，未来的总理，所谓常委，全都是习近平的奴隶。二十大是中共内部一场没有硝烟的政变，臣民们今后将面临更加残酷的统治，习近平既已走到这种地步，会对所有人上紧枷锁，包括对所有官员，尤其对身边的高级官员。

法国塞尔奇-巴黎大学教授张伦分析， 2018年习近平修宪取消领导人任期制，20大，习彻底打破即使毛时代都有的一种党内派系平衡，表面维持和谐也完全抛开，就不仅仅是制度上的政变性质，整个权力格局这种颠覆性的变化也带有政变性质。

二十大不仅对中国，对中国人民，对世界展现出一个黑暗的前景，即使习近平的亲信们的日子也不平坦，从今而后，所谓的江曾派、太子党，团派或者靠边站，或者被消灭，内斗将在习近平的亲信们之间展开。

不仅仅对中国，法国世界报社评认为，习近平建立了绝对权力。这种倒退不仅对中国很危险，对世界其他国家也是一种危险。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅