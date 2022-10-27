习近平率常委赴延安朝圣用意何在

观察中共二十大

习近平不忘毛泽东，20大闭幕不到一周，率领清一色的习家军—全体新科常委，前往延安朝圣。毛泽东当年通过类似肃反运动的“延安整风”牢牢控制了中共，习近平重提“延安整风”用意何在？

广告 继续浏览后续

习近平此去延安，分析人士指应有几层含义，公开的层面是认祖归宗，表白初心，“瞻仰革命纪念地”，表明自己是毛泽东的传人，是“红色血脉”的正宗。

其次是强调自己的“政治出身”，即其与延安梁家河神话般的联系。就像韶山冲之于毛泽东一样，延安梁家河村因为习近平官方传记而变得赫赫有名。纽约时报曾评论，梁家河已成为习近平的政治创世纪神话，“梁家河有大学问”，每天都有朝圣者重温习近平昔日的足迹。

新华社报道称“习近平满怀深情地说”：“我在延安地区生活劳动了7年，我的父辈也是从这里走出去的，我对这里十分熟悉。当年在陕北插队的时候，每次路过延安，我都要来七大会址、杨家岭、枣园、凤凰山等革命旧址看一看。” 这里引申出习近平红二代的身份，靠着父亲习仲勋的地位和声望，由一介工农兵学员步入官场，终于在福建开始飞黄腾达。

中共高官习仲勋文革前即遭毛泽东迫害，文革后复出，党内评价其人温和开明，以至于人们错以为习近平子如其父，对其寄予厚望，谁也没想到，曾因父亲株连，被迫早早去梁家河插队的习近平，上台后，处处以毛泽东为楷模。而最早的“流放地”梁家河也被渲染为习近平锤炼革命意志的神话。”习仿效毛泽东独裁，更有过之，二十大，所谓温和派出局，江曾势力，团派系数被扫荡，红二概莫能外。

像文革中宣扬毛泽东故乡韶山是“红太阳诞生的地方”一样，习近平也需要一个革命神话。这个神话就是梁家河插队史，在习近平掌权后开始鼓吹，十九大前达致顶峰。中共20大入常的李希据指也与梁家河神话的塑造有密切关系。习近平2007年主政上海时期作为胡锦涛接班人的身份已经明确，李希当时是陕西常委兼延安市委书记。『北京之春』荣誉总编胡平表示：“李主持发动梁家河的村民给习近平写信，习近平还亲自回信，因此整个一个梁家河神话是从李希那里出来的，拍马屁拍到了点子上，正中习近平下怀。”

但有观察人士分析，习率领新科常委延安朝圣固然有比肩毛泽东的意思，但恐怕根本的用意仍然是“借钟馗打鬼”，这从习近平当日讲话中处处暗示和比附刚刚闭幕的二十大可见端倪。

习近平说，“在政治上，党通过延安整风，使全党团结在毛泽东的旗帜下，实现了党的空前统一和团结。在思想上，党确立了毛泽东思想在全党的指导地位，把毛泽东思想写入了党章。在组织上，党形成了一支高举毛泽东旗帜的久经考验的政治家集团。党的七大在党的历史上具有极其重要的地位，为党后来不断从胜利走向胜利指明了正确方向、开辟了正确道路。”

被指“腥风血雨”的中共“延安整风”，是四零年代日军占领中国大片山河，国民政府军队正面战场抵抗时期躲避延安的毛泽东发动的内部肃反运动。在整风运动中，许多天真的从上海北京等地“投奔光明”的青年被打成特务，有的甚至被枪毙，作家王实味因为一篇文章被打成“反党五人集团”，后遭秘密处决，大批中共干部被整肃，毛由此大大强化了权力，“统一了思想”，在中共“七大”上，已成为中共二号人物的刘少奇作修改党章报告，第一次把“毛泽东思想”写进党章。

习近平在这里特意讲令人色变的延安整风，是否暗示党内将有新一轮清洗不得而知，但至少显得杀气腾腾，习近平以延安把“毛泽东思想写入党章”衬托习思想进入党章的正当性，而通过延安整风“实现了党的空前统一和团结”让人联想到二十大最高权力机构清一色第习家军，这在中共历史上，甚至在毛泽东统治晚期也极为罕见。

独立学者邓聿文则发推评论说：“习今天率领七常委在延安参观七大旧址，说中共在政治上通过延安政府，团结在毛下，思想上确立毛的指导地位，组织上形成一个举毛旗帜的政治家集团。习在20大做了后两件事，可推断，接下来要开展一轮整风，将不坚定支持习的领导干部整下去。”

胡平也认为：“20大之后上层也不会风平浪静”。拥有绝对权力的习近平去延安朝圣向谁敲响了警钟？

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅