布林肯强调北京改变台海现状意在加速统一时间表

两岸关系

美国国务卿安东尼·布林肯10月26日表示，在台湾问题上，是北京正在改变台湾长期以来维持不变的地位，再度强调北京有意加速统一台湾的时间表

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美国国务卿布林肯在针对习近平连任发表的声明中特别强调美国只承认一个中国，但承诺向台湾提供武器以此政策来维持台海现状，但是，这种现状正在发生转变。布林肯在接受彭博新闻社采访时表示："改变现状是北京政府的决定，北京认为现状不再是可以接受的，他们希望向前迈进，加速统一进程"。

布林肯指出，北京已经决定 "使台湾处境艰难，希望以此来加速统一"。

布林肯还补充说，中国对台湾的压力 "不仅应引起美国的关注，而且应引起该地区和全世界所有国家的关注"，他以台湾在半导体行业日益重要的经济地位的为例警告说："如果台湾的半导体生产因此而被破坏，它将对全球经济产生深远的影响。

台湾外长10月26日也表示，在习近平连任加强对权力的控制后，中国将加倍努力争取台湾剩余的支持者，北京必将加强对与台湾保持邦交关系的14个国家施加压力，他说，台湾在当地的大使馆与代表团都处于高度戒备状态。

二十大新名单出台之后，多位观察人士指出，习近平突然破规格提升任命具有台海事务经验的军事指挥官何卫东担任中共中央军事委员会两名副主席之一。彰显习近平加速统一台湾的意图。

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