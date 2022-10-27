白宫 ：拜登无意在G20峰会上会晤普京

美国/俄罗斯/拜登/普京/政治

美国白宫周四表示，美国总统拜登11月出席在印尼巴厘岛举行的二十国集团领导人峰会时"无意"会晤俄罗斯总统普京。俄罗斯总统普京认为，全球要面对自二战结束以来最危险的十年。普京并称中国为"亲密朋友"。

广告 继续浏览后续

法新社消息，美国白宫国家安全委员会发言人约翰∙柯比周四表示，拜登"没有任何意愿与普京坐下来（举行会谈）。罗斯警告西方：商业卫星或成合法打击目标

拜登此前也曾表示，他没有计划在印尼巴厘岛G20峰会上与普京会面。至于普京是否会参加峰会仍尚未确定。

另外，针对俄罗斯高官放话称，西方国家如果持续介入乌克兰战争，其商业卫星将沦为俄罗斯的合法攻击目标，美国白宫国家安全委员会发言人柯比周四表示，任何针对美国基础建设的行为，美方会有所回应。

柯比还说，公开资料显示，俄罗斯一直企图取得反卫星科技。

同日稍早，俄罗斯外交部防扩散与军备控制司副司长伏隆佐夫（Konstantin Vorontsov）表示，美国及其盟友正试图透过太空"落实西方霸权"，利用卫星帮助乌克兰作战之举是"极其危险的趋势"；他说，如果持续如此，这些西方商业卫星将被视为俄罗斯的合法打击目标。

另据报道，俄罗斯总统普京周四在莫斯科瓦尔代讨论俱乐部的讲话中表示，全球要面对自二战结束以来最危险的十年。

普京出席瓦尔代论坛并且发言表示，西方独霸世界事务的时代正在结束，单极世界正成为过去。普京说，人类处于历史门槛前，前面或许是二战结束后最可怕、最不可预测但同时也是重要的十年。普京又指，西方国家在乌克兰挑动战争，进行危险、血腥及肮脏的游戏，触发全球混乱。普京重申，俄罗斯并没有挑战西方精英，只是在捍卫存在的权利。

普京在论坛上还谈及中国，指视中国为"亲密朋友"。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅