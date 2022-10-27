美国务院发言人与国会议员齐声谴责香港法院对黎智英的虚假审判

香港-中国

2020年9月15日，黎智英抵达香港的一个法庭。2022年10月25日，支持民主的香港苹果日报创始人被裁定与违反租约有关的两项欺诈指控罪名成立，这是一系列起诉中的最新一起。

香港前壹传媒创办人黎智英及行政总监黄伟强被指违反《苹果日报》大楼租赁契约，周二被香港法院判欺诈罪成立。美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）周三表示，美国谴责香港法院对民主活动人士黎智英的判决，指其是“虚假的”欺诈指控。

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普莱斯在国务院声明中：对中共“加大力度利用《香港国安法》来压制独立媒体、压制不同意见以及扼杀言论自由”深感关切。他表示，香港当局对这一非《国安法》案件实施了按照《国安法》更严格法律程序，这破坏了《中英联合声明》的规定——即中方有维护香港高度自治、保护民众权利和自由的义务。

普莱斯指出：“扼杀新闻自由、限制信息自由流通等行为，破坏了香港的民主制度，损害了香港作为商业和金融中心的信誉。”

周三，美国国会参议院外交关系委员会首席共和党议员里施（Sen. Jim Risch）率领15位两党议员发表联合声明，严厉批评香港法院裁定前壹传媒创办人黎智英欺诈罪名成立是“虚假审判和定罪”。议员们说：“中国共产党利用虚假的欺诈指控来诋毁黎智英的声誉，并为12月另一场虚假的国安法审判来寻找理由。”

议员们称赞“黎智英是一个正直和有品格的人，是一位新闻自由和民主的强力倡导者，一位忠诚的丈夫和父亲，和一位辛勤工作的创业家。”

议员们表示：“我们没有遗忘香港人、黎智英先生和其他许多香港政治犯的困境。国际社会都在仔细关注黎智英先生所谓的‘欺诈罪’的判决和接下来的国安法审判。”

现年74岁的黎智英在2020年8月遭香港当局逮捕后，目前正为与2019年反送中抗议有关的罪名而被判处的20个月监禁服刑。周二再被判两项欺诈罪，刑期恐再次延长。

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