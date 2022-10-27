美国务院发言人与国会议员齐声谴责香港法院对黎智英的虚假审判
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香港前壹传媒创办人黎智英及行政总监黄伟强被指违反《苹果日报》大楼租赁契约，周二被香港法院判欺诈罪成立。美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）周三表示，美国谴责香港法院对民主活动人士黎智英的判决，指其是“虚假的”欺诈指控。
普莱斯在国务院声明中：对中共“加大力度利用《香港国安法》来压制独立媒体、压制不同意见以及扼杀言论自由”深感关切。他表示，香港当局对这一非《国安法》案件实施了按照《国安法》更严格法律程序，这破坏了《中英联合声明》的规定——即中方有维护香港高度自治、保护民众权利和自由的义务。
普莱斯指出：“扼杀新闻自由、限制信息自由流通等行为，破坏了香港的民主制度，损害了香港作为商业和金融中心的信誉。”
周三，美国国会参议院外交关系委员会首席共和党议员里施（Sen. Jim Risch）率领15位两党议员发表联合声明，严厉批评香港法院裁定前壹传媒创办人黎智英欺诈罪名成立是“虚假审判和定罪”。议员们说：“中国共产党利用虚假的欺诈指控来诋毁黎智英的声誉，并为12月另一场虚假的国安法审判来寻找理由。”
议员们称赞“黎智英是一个正直和有品格的人，是一位新闻自由和民主的强力倡导者，一位忠诚的丈夫和父亲，和一位辛勤工作的创业家。”
议员们表示：“我们没有遗忘香港人、黎智英先生和其他许多香港政治犯的困境。国际社会都在仔细关注黎智英先生所谓的‘欺诈罪’的判决和接下来的国安法审判。”
现年74岁的黎智英在2020年8月遭香港当局逮捕后，目前正为与2019年反送中抗议有关的罪名而被判处的20个月监禁服刑。周二再被判两项欺诈罪，刑期恐再次延长。
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