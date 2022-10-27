美国最新国防战略报告指中国是头号安全威胁

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美国国防部周四(10月27日）公布新的国防战略报告称，俄罗斯出兵乌克兰形成"严重威胁"，但中国在未来数十年对美国国家安全构成最根本的威胁，这份为美军未来制定战略的报告并称，北京的威胁将决定美军如果应对未来。

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法新社消息，美国国防部长奥斯汀周四在向媒体介绍新的国防战略时表示，"北京是唯一想要改变国际秩序，且越来越具有改变国际秩序手段的竞争对手”。

奥斯汀并表示，“与中国不同，俄罗斯从长远来看不会对美国构成系统性威胁，但俄罗斯目前直接威胁到美国的利益及价值观"。

法新社称，在美国日益担心中国正加快统一台湾时间表之际，周四发布的新国防战略报告论及北京对台湾的压力。报告称，“中国对台湾日益越来越强势的"文攻武吓"正在破坏稳定，并有可能引起误判，从而威胁到台海的和平与稳定。”这份长达20页的报告，其较长的一个版本在数月前被送交美国国会列为国防机密。

不过，美国国防部指出，“与中国的冲突既非不可避免的，也不是可取的”，美国同时需要努力阻止北京在关键领域取得优势，并认为中国正损害美国在印太地区的盟友，并运用其持续增长的军事力量威吓邻邦。

在报告公开前，一名美国国防高层官员表示，这份报告反映美国首次同时面对两大核武竞争对手中俄的挑战。报告认为，对美国而言，俄罗斯仍是严重的威胁，但中国则是在未来数十年的最重要的战略竞争对手，因此提出美国需要增加在先进科技的研究和发展，包括超音速、网络、人工智能和定向能量等，同时国防部也需改变其策略，以吸引技术人员加入。

另外报告提到，中俄在超音速导弹技术上迅速发展，而且提升击落或改变卫星轨道的水平，所以美国已加快推出应对威胁，建立低轨道卫星带，加快侦测超音速导弹，同时假设有美国卫星遇袭时，卫星带其它设施仍可运作。

不过，这份报告也明确指出，美国“只会在极端情况下考虑使用核武器来捍卫美国及其盟国和合作伙伴的切身利益”。美国新战略称， “俄罗斯对乌克兰的入侵突显出，在竞争日益激烈和不稳定的地缘政治背景下，核危险仍然存在并且可能恶化”。美国国防部称，“朝鲜对美国或其盟国和伙伴的任何核攻击都是不可接受的，并将导致这个政权的终结。”

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