香港法治排名跌出全球二十大 机构称受国安法打击 港府指属误解

香港，法制

法治是香港有别于中国的成功基石之一，但最新全球法治指数显示，香港今年排名下跌三位至22位，首次跌出全球二十大，而评分大跌2.8%，幅度之大，在亚太区仅次于缅甸。评级机构指，《港区国安法》是香港评级下跌的原因，因该法赋权当局检控和平使用人权的市民，国安法指定法官的委派亦削弱司法独立。港府发言人「极不认同」这说法，并指香港排及仍高，评分「轻微调整」，可能是未准确了解香港实况所致。

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「世界正义工程」（World Justice Project）昨天(26日)公布2022年全球法治指数，以八大指标计算，全球140个国家或地区中，头五位均是北欧国家，依次是丹麦、挪威、芬兰、瑞典及荷兰；实施疫症「清零」政策的中国，已由去年下滑之势回稳，上升三位至全球排名第95位；以1分为满分，其评分与去年相同，为0.47分。

香港方面，法治得分自2019年起的0.77分逐年下降，今年已跌至0.73分，跌幅是2.8%。汇总成指数的八个指标中，绝大部分的排名均告下滑，跌一至九位不等，跌幅最大的，依次是「约束政府权力」(0.58分)、「基本权利」(0.59分)及「开放政府」(0.7分)，分别跌至全球54、61及25位；排名最高的「秩序和安全」(0.92分)，全球排名亦下跌一位至第6位。

结果，香港排及由去年的第19位，大跌三位至22位，是过去八年内首次跌出头二十位；而在东亚及亚太区的排名亦跌一位至第6，落后区内排名第4位的新加坡；南韩则升一位排名第5；区内头三位依次是新西兰、澳洲及日本。

世界正义工程高级顾问毕恭(Theodore Piccone)向传媒解释，香港法治排名下跌归咎于北京加诸香港的《港区国安法》，因为有关法律赋予当局巨大权力去检控和平示威者、反对声音及异议人士，令人民的集会和言论自由等基本人权受到限制。他又说，法例坐大了政府的权力，而特首可以委任指定法官去审理国安法案件，亦削弱了司法独立。

港府同晚作出回应，声言「极不认同」该机构就香港评分所作「意见」，强调香港排名仍然维持高位，「领先于经常无理批评香港法治和人权状况的不同西方国家。」而「秩序和安全」的排名虽然较去年下降一位至第6，更较2019年下跌两位，但港府发言人称，这证明国安法对维护香港秩序和安全起着重要角色，不单「拨乱反正」，更得到「国际社会认同」。

发言人续称，对于指数就香港某些领域的评分有「轻微调整」，港府认为可能是该机构未全面准确了解香港实况，港府会加强解说工作。发言人强调，国安法指定法官仍是独立审理案件。

另外，最新的法治指数亦显示，调查的140个国家或地区中，六成一的评分有所下降，该组织认为，不少专制国家仍然以防疫为由，削弱法治，各国对政府权力的约制和对人权的尊重均告下降。根据指数，排名榜末的，依次是委内瑞拉、柬埔寨、阿富汗、刚果及海地。

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