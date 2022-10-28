国际货币基金组织：中国经济放缓将拖累亚洲经济复苏

国际货币基金组织/中国/亚洲/经济

国际货币基金组织调降亚洲今﹑明两年经济增长预测，分别降至4%及4.3%，较今年4月时的预测降低0.9及0.8个百分点。主要因为全球采取经济紧缩﹑乌克兰战争导致通胀上升，及中国经济急剧放缓，抑制地区复苏前景。IMF调降中国今年经济增长预测至3.2%。

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IMF在亚太区经济展望报告中指出，今年初亚洲经济的强劲反弹正失去动力，第二季表现不及预期。随着疫情影响减弱，区内面临来自全球货币紧缩及外部需求放缓的新阻力。尽管与其他地区相比，区内通胀率仍然不高，但大多数央行必须继续加息，以确保通胀预期不会失控。

IMF指出，目前最大不利因素之一，在于中国经济迅速而普遍地放缓，与中国严厉的防疫措施及不断恶化的房地产问题。随着过去一年越来越多房地产发展商发生债务违约，房地产行业进入市场融资难度日益增加。同时银行对房地产行业大量放款，银行面临的系统性风险增加。

另外，IMF预期今年中国经济增长放缓至3.2%，较4月预测低1.2个百分点，并预料明年及2024年分别增长4.4%及4.5%。

国际货币基金组织并警告，地缘政治紧张如果造成全球贸易体系分裂，亚太地区承受的损失会比任何其他地区更大。

IMF发布研究报告指出，如果美国最近对中国实施的芯片制裁，造成受影响的产业贸易中止，以及如果其他区域的非关税贸易壁垒上升到"冷战时期水平"，那么亚太各国的国内生产总值可能因此减少超过3%，是全球经济预估一年损失规模的2倍。

IMF还提到，在亚洲各国，因贸易减少而被迫收缩的各项產业，可能出现高达7%的就业人口平均降幅。

IMF亚太部主任锡利瓦桑（Krishna Srinivasan）在新加坡召开的记者会上表示："贸易不确定性增加及限制性措施增多，如此发展下去，终究会加剧成世界分裂的破碎情况。"

他表示，"亚洲由于是全球供应链的关键参与者，因此可能蒙受惨重损失；在一个破碎化的世界，亚洲可能比其他任何地区损失更多。"

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