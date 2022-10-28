德国政府：朔尔茨下周访问中国 将敦促北京开放市场

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德国政府发言人周五表示，德国总理朔尔茨下周访问中国期间，将敦促北京当局对欧洲企业开放市场，并将与中方讨论人权议题。中国外交部也在同日正式宣布，朔尔茨将于下周五（11月4日）访问中国，他将成为新冠疫情爆发2年多来，第一位访问中国的西方国家领导人。

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路透社报导，德国政府发言人周五在简报时表示，德国对北京当局的看法近几个月已发生改变，但德方依然"反对"与中国经济"脱鉤"。

路透社指出，对于中国打算收购位于德国多特蒙德（Dortmund）的芯片制造商Elmos，德国当局仍在进行审查。

而德国政府在总理朔尔茨独排众议下，批准中国远洋运输集团入股德国汉堡港货柜码头案之后，中国外交部周五（28日）正式宣布，朔尔茨将于下周五（11月4日）访问中国。

中国外交部周五晚间6时发布公告，指朔尔茨应中国总理李克强邀请，将于11月4日至中国进行正式访问。中国外交部没有发布朔尔茨访中的具体行程。朔尔茨除了确定将会见李克强，是否会见中国国家主席习近平，将是外界接续关注焦点。习近平刚在中共20大取得第3个任期，而李克强已确定明年3月卸任。

德国政府发言人赫贝斯特瑞特（Steffen Hebestreit）此前曾表示，由于中国防疫政策复杂，朔尔茨访中行程将会非常短暂，并没有计划在北京过夜，实际上只停留一天。发言人并表示，将有一个经济代表团随同朔尔茨出访中国，目前还不清楚代表团成员有哪些。

德国政府25日批准中国远洋运输集团入股德国汉堡港托勒奥特（Tollerort）货柜码头案，但将持股比率从中远原本预计的35%，降低至低于25％的决策权门槛，以此妥协作法回应德国政府内部反对压力。

报道称，时值中共总书记习近平在刚刚落幕的中共20大上取得史无前例的第3任期，朔尔茨在访中前通过这项交易案，形同将带给中国一份绝佳的"见面礼"。

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