战狼外交官获习近平提拔 王毅升官伊始便挺俄

观察中共二十大

刚刚晋升中共政治局委员的外长王毅，周四与俄罗斯外长拉夫罗夫通话时称，中方将坚定支持俄方在总统普京领导下，“在国际舞台上进一步确立俄罗斯大国地位”。同时，习近平改组外交团队，重用战狼外交官也引起西方舆论关注。

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中国国家主席习近平虽然在普京发动侵略乌克兰战争之前与其发表联合声明，声言中俄合作无上限，侵略战争爆发后，却在西方威胁制裁的阴影下未敢走得太远。王毅刚刚表态“坚决支持”俄罗斯，如何支持，具体内容不详。但王毅强调中俄之间“高水平的互信和坚定的相互支持”，并辩解称：中俄各自发展振兴是“两国的正当权利”，“任何阻挡中俄前进步伐的企图都不可能得逞”。

王毅上述说法是习近平在中共20大获第三任总书记任期后首次挺俄表态。中方从未谴责俄罗斯入侵乌克兰，习近平上个月重申支持普京。王毅则于九月份利用出席联合国大会的机会与乌克兰外长库尔巴会晤，这是俄国侵乌战争爆发后中乌外长首度会晤。

中国外长王毅被外界视为是推动中国“战狼外交”的代表，忠于习近平“伟大斗争”方针，与西方打交道好勇斗狠，强词夺理，以至于外交部有“中外关系破坏部”之称。但是，王毅以69岁年龄进入政治局，显见其作为深得习近平欢心。而且，另一位也被视为颇具战狼作风的中国驻美大使秦刚，也在20大成为中共中央委员。华尔街日报就此评论：中共总书记习近平提拔一些最忠诚也最好斗的官员组成新的外交团队。

据指王毅担任住日大使时善用外交辞令，举止彬彬有礼，2013年出任外交部长，在习近平治下言辞表述逐渐丧失外交风格。华尔街日报援引知情人士称，习近平主张与西方国家打交道时要有斗争精神，并批评一些外交官“崇美”，习要求外交人员信奉咄咄逼人的战狼精神。

王毅晋升政治局，预料将接替杨洁篪出任中共中央外事工作委员会办公室主任，秦刚被指有可能接替王毅担任外长，华尔街日报报道认为，习近平改组外交团队，旨在强化战狼外交。多名专家认为习近平此举表明，中国将继续对美采取对立立场。

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