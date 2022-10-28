马斯克：将为推特组建"观点多样化"的内容审核理事会

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完成收购推特并出任首席执行官的埃隆马斯克周五宣布，他计划为推特社交平台组建一个"观点多样化"的内容审核理事会。美国前总统特朗普对马斯克收购社交媒体推特表示欢迎。

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法新社报道，富商马斯克周四完成收购社交媒体推特(twitter)，并出任该公司首席执行官，推特多名原高层被免职。马斯克在推文中表示，"没有推特理事会的确认，将不会就任何重新激活账户或贴文做出重大决定"。

收购推特交易完成后，推特在纽约证券交易所停止买卖。马斯克推特帐户追随者已超过一亿。他发出帖文称，象征推特的小鸟"已经获得自由"。马斯克并透露，将解除美国前总统特朗普帐户的禁令。有报道指，美国极右阵营赞扬马斯克的收购，纷纷贴文，部分人相信在马斯克领导下，推特对用户帖文的审阅政策将会放松。

美国前总统特朗普对社交媒体推特卖给科技富豪马斯克表示欢迎。特朗普说，他对推特"掌握在理智者手中"感到高兴。特朗普周五在自己的社交平台Truth Social留言说："我很高兴，推特交到了理智者的手上，不再由痛恨我们国家的激进左派疯子们掌控"。

特朗普支持者2021年攻击国会大厦、而特朗普被控煽动这起暴乱后，推特封杀了特朗普的帐号。马斯克曾表示，他将取销对特朗普推特帐号的停权作法。不过特朗普本人并未表示，他是否将回归推特。

在历经数个月的波折后，马斯克终于在本周四以总价440亿美元完成了推特收购案，马斯克并开除了Twitter首席执行官Parag Agrawal和首席财务官Ned Segal。马斯克同时发推文宣称"鸟儿已经获释"。对此，欧盟负责内部市场业务的执行委员布勒东（Thierry Breton）发推文回应说："在欧洲，这只鸟将依照我们（欧盟）的法规飞行"。

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