观察中共二十大

习近平20大荣登绝顶，“一统天下“，一些学者和观察家却感叹”中国的一个时代结束了。“

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纽约时报题为“中国的一个时代结束了“的评论说：“邓小平及其继任者领导下的中国资本主义大革命已成为历史。习近平执政的前十年也已成为历史，在那段时间里，至少还有来自温和派的非亲信官员对他权力的最低限度制衡”。

文章指出，邓小平让中国取得惊人经济成就的战略有两个主要组成部分，一是把一定程度的制约与平衡引入了政治的最高层，包括领导人的任期限制。二是一心一意地抓经济增长，提出了“发展才是硬道理”。“习近平上周在北京拆除了这些基础。他确保了自己继续担任至高无上领导人的第三个任期（如果不是终身的话），并将中共领导层全部换成了自己的亲信，同时将国家安全置于追求经济增长之上。”

斯坦福大学中国经济与制度研究中心的高级研究员吴国光在『“以经济建设为中心”时代的结束 —— 中共二十大的深层主题』一文指出：“中共二十大的最大主题，在于事实上宣布了中国‘以经济建设为中心’的时代已经结束”。不再以经济建设为中心，标志着1970年代末以来大约四十年的那个时代的终结。与"以经济建设为中心"相适应的一系列重大政策势必出现重大改变。事实上，这样的重大改变自习近平上台以来已经出现了，二十大不过是试图展示中共全党对这些改变的认可而已。

这个时代结束了，中国处在“习近平的新时代”，诸多分析指出，这个时代的中国的经济前景很昏暗，什么样的灾难都可能发生，中国与西方的关系处于持久紧张状态……中央党校前教授蔡霞两年前曾预言的“乱世”似乎并不遥远。

一句话，习近平在复辟，中国在倒退，然而，人民日报10月28日发表题为“深刻把握新时代十年伟大变革的里程碑意义”似乎对以上悲观的想法作出批驳，党媒要人们深刻理解十年伟大变革取得的人间奇迹。然后在新时代跟着习总书记“为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗。”

诡异的是，全文最后却归结在要“深刻理解‘两个确立’的决定性意义”。称“两个确立”是党在新时代取得的重大政治成果，是新时代引领党和国家事业从胜利走向新的胜利的政治保证，是战胜一切艰难险阻、应对一切不确定性的最大确定性、最大底气、最大保证。换句话说，一切都要以确保习近平的核心地位为准。才能实现一个“中国梦”。

两个确立是什么？“确立习近平同志党中央的核心、全党的核心地位，确立习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位”。

这是文章的落脚点，有人说，整个一个二十大，给人的感觉好像就是从“没有共产党就没有新中国”变成了“没有习近平，就没有新时代”，党天下沦为习天下了。

一个时代结束了，习近平从今而后权倾天下， 他和他的亲信们却用了一套话术来迷惑百姓，比如人民至上，其实在超级独裁的情况下，人民是至下的，上海清零，中国清零，相当于把全国人民分期分批甚至很随机地送入临时监狱，或者化住宅为牢狱，大白成了狱卒，人民毫无地位。

比如口口声声保江山，打江山，坐江山，说什么江山就是人民，人民就是江山，但没有说出的实话却是，坐江山的就是小朝廷，人民不过是他骑在身上的奴隶。

习近平的20大报告还在说“我国是工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家”，这个国家对工人阶级越来越不会好了，他们每日为生计奔忙，就连大学毕业生，也在为找工作发愁。

“江山万万年“是假话，这一点习近平应清楚。这也就是为什么在他的权力已达到顶峰，官媒还要高喊“两个确立”，就像一个皇帝还在不断地高喊我是皇帝，我确实是皇帝呀一样!

二十大习氏彻底完成政变，习天下诞生，中国的一个时代就这样结束了，那个曾经至少以改开为指向，试图靠近世界，毕竟经济繁荣，一度让人们或许对明天还心存希望的那个时代结束了。

中共中央党校前教授蔡霞两年前曾指习就是一个“黑帮老大”，挽救危局的当务之急是“换人”。她预测：如果习继续留在台上，几年之内，中国还要经历一次大的乱世。

会吗？

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