习近平班底全是亲信 中国欧盟商会主席感叹改革开放时代结束

中共二十大

中国欧盟商会主席伍德克坦言，中共新一届领导层全部由习近平亲信和拥护者组成“令人吃惊”，二十大标志着中国自上世纪80年代以来的改革开放时代宣告结束。

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伍德克日前接受美国之音专访时表示，他原以为李克强会出任全国人大委员长。他认为有两个人是总理的合适人选，但让他“很吃惊“地看到“他们基本上都出局了。习近平的班底中全是忠于他的人，”这班人马将把中国带向何方，我们需拭目以待。“

在中国前后生活33年，自称“在邓小平的开放模式中长大”的伍德克直言不讳地对美国之音表示，看到前国家主席胡锦涛被带离会场的“视觉冲击“，更明确地显示出”一个时代的结束“。

对前上海市委书记李强晋升常委可望在三月份接任总理一事，伍德克不无担心地表示：“这是第一次一个只有地方管理经验的人一跃成为国务院一把手”，而“可能出任主管经济的副总理的丁薛祥也是一个外行”。

伍德克认为，中国“正处于一个动荡的时期，有房地产危机，有美国制裁带来的严重影响，有地方债务负担的增加，以及我们何时能摆脱目前这种因防控新冠疫情而随时封控的不确定性”。“如果在经济方面能有一个稳定且对外沟通畅通的团队，来告诉市场方向在哪里，那就好了，然而我们没有。”

伍德克表示，“也许在我在中国的职业生涯的尾声，我不得不见证中国实际上在某种程度上把大门再次关上。” 他说，“越来越多的人离开中国”，“我们已经看到大约50%的欧洲人已经离开中国。”

他说中国欧盟商会的企业目前对泰国、东南亚、印度，甚至离欧洲更近的土耳其和东欧更有兴趣，原因很简单，“高管们进出那里很自由”，他还说，“商界领袖是跟着钱走的。”

四月份正是中国上海全面封城时期，伍德克当时接受瑞士『市场报』专访时曾尖锐地批评习近平的清零政策。他指“中国领导人正在作茧自缚”，他认为清零政策正在使中国的经济蒙受巨大的损失。

伍德克当时即对中国政府提出的经济增长指标表示怀疑，他认为2022年中国的GDP增长将低于4%。在他看来，“事实上，中国的政客们并不想解决病毒这个问题，而只是想限制它”。

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