俄罗斯暂停出口农产品协议 美国指责"以粮食为武器"

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美国白宫周六指责俄罗斯"以粮食为武器"，加剧人道危机；俄罗斯国防部表示，在乌克兰对克里米亚发动无人机袭击后，俄方已暂停参与从乌克兰港口出口农产品的协议；联合国秘书长古特雷斯呼吁各方，尽一切努力延长乌克兰谷物出口协议，其中包括促进俄罗斯谷物的运送。

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法新社消息，白宫国家安全委员会发言人沃森周六指责俄罗斯暂停参与乌克兰粮食出口协议，是以粮食为武器。沃森在一份声明中表示，“俄罗斯再次试图利用其挑起的战争作为借口，将粮食当做武器，直接影响世界各地有需要的国家和粮食价格，加剧本已严重的人道主义危机和粮食不安全因素。

俄罗斯国防部较早时表示，乌克兰当地周六早上，对塞瓦斯托波尔内外驳船点的黑海舰队船只和民用船只，发动无人机袭击，俄方并形容这次恐怖袭击是在英国专家的领导下进行，并称黑海舰队遭到袭击的船只，是参与保障粮食通道安全的任务。

俄乌今年7月在联合国及土耳其斡旋下，分别签署《乌克兰粮食安全运输倡议》，容许乌克兰三个港口出口粮食、农产品及化肥。

而联合国秘书长古特雷斯的发言人杜雅里克（Stephane Dujarric）周六表示，古特雷斯呼吁"各方尽一切努力"延长乌克兰谷物出口协议，其中包括促进俄罗斯谷物的运送。

法新社报导，联合国、乌克兰、俄罗斯和土耳其7月签署的"黑海协议"，允许超过900万公吨乌克兰谷物出口，缓解俄乌战争引发的全球粮食危机，但协议是否会持续下去的不确定性，已经导致谷物价格上涨。

联合国秘书长古特雷斯28日晚通过发言人发表声明称，他将坚定不移地致力于继续延长和充分执行黑海谷物倡议，并全面落实与俄罗斯签署的相关协议，同时为此提供有力支持。

古特雷斯重申，各方急需为全球的粮食安全作出贡献，并减缓这场生活成本危机给数十亿人带来的痛苦。他指出，如果现在粮食和化肥产品没有进入全球市场，那么在耕种季到来之际，农民们将无法以其能够负担的价格及时获取化肥；这将危害2023年和2024年世界各大地区的粮食收成，从而对全球粮食生产与粮食价格造成重大影响。

古特雷斯强调，到那时，人们所面临的危机就将从能否负担得起粮食，转变成有没有粮食可买。

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