中国/政法委
国安部长陈文清出任中共政法委书记
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果不其然，中共20大结束后的一个星期内，在习近平对中共大员们的部署调动中，情报总管国安部长陈文清被任命为中共中央政法委书记，为习近平总管“刀把子”。
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据中国长安网10月28日晚发布消息，中国国安部长陈文清出任中共中央政法委书记，接替郭声琨。
据介绍，陈文清是第一个进入中共中央政治局的国安部长，所以被外界预计将获重用，也足见“国安部”对于中共政权而言的重要性正在大幅提升。
据维基百科介绍，中国国家安全部的总部设在北京，垂直领导全国国家安全机关，其主要职能包括情报收集分析、反间谍、政治保卫等，是中国最大和最活跃的对外情报机构，也部分参与国内安全事务。1983年7月，原中共中央调查部整体、公安部政治保卫局一部分、中共中央统战部一部分单位、国防科工委一部分单位合并成立国家安全部。
据网络咨询，陈文清生于1960年1月，籍贯四川省仁寿，1983年3月加入中共，毕业于中国西南政法大学法律系，1984年7月参加工作，历任基层民警、乐山市公安局长、四川省安全厅长，四川省检察长。
2006年8月陈文清调任中共福建省政法委书记；然后历任福建省纪委书记，省委副书记。
2012年11月，他升任中纪委副书记；2015年4月出任中国国安部党委书记；2016年11月升任国家安全部长，兼任中央政法委委员；现任中共中央政治局委员、中央书记处书记、中央政法委书记、中国国安部长兼党委书记。
陈文清还历任中共第十七届、十八届“中纪委”委员、常委、副书记，第十九中央委员，第二十届中央政治局委员。
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