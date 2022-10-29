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国安部长陈文清出任中共政法委书记

中国国家安全部长陈文清升任中共中央政法委书记2022年10月29日 © 维基百科 照片截图

作者： 古莉 4 分钟

果不其然，中共20大结束后的一个星期内，在习近平对中共大员们的部署调动中，情报总管国安部长陈文清被任命为中共中央政法委书记，为习近平总管“刀把子”。