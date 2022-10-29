拜登将出席G20峰会是否会见习近平引关注

中美关系

美国总统拜登将出席11月15日到16日在印尼峇厘岛举行的G20峰会，是否与中国国家主席习近平会面引关注。

白宫28日晚间宣布，总统拜登将于下月出席20国集团（G20）峰会。外界高度关注，如果中国国家主席习近平也出席G20峰会，拜登是否会在会场边和习近平举行面对面会谈。

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但白宫并未谈到G20峰会上拜习会的规画。

G20峰会将于11月15日到16日在印尼峇厘岛举行。白宫发言人皮埃尔（Karine Jean-Pierre）表示，拜登总统会在会上强调共同应对气候变迁、俄乌战争对能源、粮食安全的影响，并讨论攸关全球经济复甦的重要议题。此前，鉴于中期选举的因素，外界曾质疑拜登是否参加此次会议。

如果在G20峰会上，顺利举行拜习会，这将是拜登上任以来首次与习近平面对面会谈，也是中共20大后，两国领导人首次会面。

中共20大结束后，拜登总统表示，美国发展军事实力，但不寻求与中国冲突，并认为中国国家主席习近平亦知道这一点。

拜登表示，国安战略明确指出，军事现代化与加强军队是美国国家实力的核心来源，也是政府的优先事项。美国将继续领导外交并建立联盟，以世界最优秀的军事力量应对全球挑战。

在谈到中国时，拜登再次表示，美国可以也必须负责任地管理与中国日益激烈的竞争，保持美国的军事优势，但明确表明不寻求冲突，他说：“会有激烈的竞争，但不需要冲突“”。

近日，美国国务卿布林肯在彭博社举办的一场活动上指出，美国并非与中国陷入冷战，但美方决心维护自身利益。他又指出，北京已就两岸问题作出决定，不再接受现状，将对台湾加强施压，希望加快实现统一的进程。布林肯说，世界不希望看到任何形式的台湾危机，以及任何形式的破坏，认为有关分歧需要以和平方式解决。

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