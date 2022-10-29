朔尔茨访华 也会谈及人权

中欧关系

2018年5月23日德国总理默克尔访问中国前，天安门广场飘扬的德国和中国的国旗。德国总理朔尔茨将于2022年11月4日访问中国。

据德国电视一台报道，中国仍然是德国最重要的贸易伙伴，但与北京的专制领导层打交道非常困难。因此，人们对下周将访问北京的朔尔茨总理提出的要求清单很长。朔尔茨在北京也将谈及人权问题。

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德国经济界敦促朔尔茨在北京领导层面前要表现得更有力更稳健，要维护德国的利益。

德国工业联合会呼吁这位社民党政治家减少德国的依赖性。工业联合会主席Siegfrid Russwurm说：“必须迅速减少片面的依赖性。我们现在在许多矿物原料方面严重依赖中国。”例如，与石油和天然气相比，德国没有国家战略储备的矿物原料。

由于许多德国经理抱怨与中国当局打交道的艰难，德国工商会呼吁建立公平的竞争环境。工商会总经理Martin Wansleben表示，从德国企业的角度来看，中国日益增长的贸易保护主义是一个问题。“这个国家更倾向于自我封锁，但希望自己在世界各处多多参与，包括在德国这里。”因此，朔尔茨总理必须为相互平等的规则，即互惠原则而努力。目前，中国当局流行的施压策略是数据保护和国家安全。外国公司被要求披露技术发展，理由是中国法律要求这样做。

由于数十年的政治扶持，德国的公司现在与中国紧密地交织在一起，脱钩将对德国经济产生严重影响。依赖中国的公司最著名的例子是大众汽车集团，其40%的营业额是在中国产生。体育用品生产商阿迪达斯等也非常依赖中国。

自20世纪70年代以来，德国高层政治家在访问北京时，总是充当德国经济的开门人。这与期望中国的独裁政权走向法治有关。但自从中国国家主席习近平最近展示权力后，这一政策被认为是失败了。

一些政治家因此对朔尔茨的访华行程提出了批评。在野党基民盟主席默尔茨批评说：“他的旅行时机最糟糕不过了。就在一周前，该国曾在共产党大会上对台湾进行军事威胁。”

朔尔茨曾宣布，他在对中国的首次访问中也将谈及人权问题。政府发言人赫伯斯特莱特周五表示，朔尔茨会谈及对华关系的方方面面，这其中也包括中国的集权追求和人权问题，特别是中国少数民族的待遇问题。但他还会谈到一系列问题，如投资或中国市场的开放，俄罗斯对乌克兰的侵略战争、气候变化和东亚地区的紧张局势等。

政府发言人还不能确定。朔尔茨是否也将会见非政府组织代表。由于严格的新冠政策，这种会议不像以前那么容易举行。“但我们非常急切的希望也能关注中国的这一重要方面。”

德国媒体最近特别关注中国企业参股德国企业的讨论，比如，中远公司可能入股汉堡港的一个码头，或者多特蒙特的一家芯片工厂将由一家中国公司的子公司接管。在这种情况下，绿党希望收紧对外国投资在敏感技术和供应部门的法律要求，以制止中资参与德国企业。但朔尔茨总理仍希望与中国合作

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