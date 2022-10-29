首尔万圣节活动发生严重踩踏事故：146人死亡 150人受伤

韩国/首尔/踩踏事故

韩国首尔周六晚间一场大型万圣节庆祝活动爆发严重严重踩踏事故，死亡人数已升至146人，150人受伤。韩国总统尹锡悦紧急召开应对会议，称第一要务就是抢救伤患。法国总统马克龙表达深切慰问称"法国与你们同在"。

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法新社报道，韩国首都消防官员崔成范 (Choi Seong-beom)就踩踏事件举行的新闻发布会上上表示，截至当地时间凌晨2点30分，已有146人死亡，另有150人受伤，其中多人重伤。遇难者多位年轻女性。他表示，大量死者都是被人群踩踏致死的，他并表示，相信死亡人数仍有可能增加。情况相当严峻。

他说，目前已将74具死者遗体运往医院，另外46具留在街上的遗体正被运至附近的体育馆，以便当局识别身分。

事发在周六晚间当地时间22点20分，约有10万人聚集在首尔龙山区梨泰院参加大型万圣节庆祝活动。路透社援引韩国消防局官员崔俊植（Choi Cheon-sik，音译）描述：当时有大批人群在梨泰院市中心汉密尔顿酒店（Hamilton Hotel）附近的一条狭窄小巷内向前推进后，造成人群踩踏，多人被推挤致死。汉密尔顿酒店是首尔的一个主要派对场所。

韩国当地媒体稍早报导，传出一名身份不明的名人到访梨泰院酒吧后，大批人群涌向该间酒吧，因而酿成踩踏意外。

韩联社称，50人心臟骤停。由于现场伤者众多，大多人疑似心肺停顿，142辆消防车到场抢救伤者。

路透社报道称，在被送往医院的伤者中，有一些是外国侨民。

韩联社发布的照片​​显示，十多个人躺在大街上，救援人员对一些人进行人工呼吸急救，警方封锁了道路。还有视频显示，约20具尸体被单子或毯子覆盖，一些伤者被担架抬上救护车送往医院。

据韩国总统办公室表示，事故发生后不久，尹锡悦随即赶往办公室，主持梨泰院万圣节事故紧急应对会议。尹锡悦在会议中指示，"现在的当务之急就是运送和抢救伤患，并为所有受影响的人及时提供医疗服务。"

韩国总统办公室副发言人李在明（Lee Jae-myeong，音译）说，总统还下令"立即"采取应对措施，包括为救护车开道，并进行其他必要的交通管制。

据称，目前来自全国各地的400多名急救人员，包括首尔几乎所有的可用救护人员，都被派往事发现场救治伤员。

今年韩国的万圣节活动是自新冠疫情以来的第一次庆祝活动，参加活动的人拜要求在户外戴口罩。

法国总统马克龙周六晚发推文，向韩国民众表达深切慰问，马克龙说："法国与你们同在"。

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