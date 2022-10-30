俄罗斯中止参与黑海谷物出口协议 恐再引爆全球粮食危机

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俄罗斯宣布将无限期暂停黑海谷物协议后，路透社援引分析师称，预计周一开市，小麦期货价格将会上涨；俄罗斯此举严重打击各方为缓解全球粮食危机所作努力，引起国际社会强烈反应。土耳其呼吁各方避免挑衅行为危及黑海粮食外运机制； 联合国秘书长推迟出访行程，"着力应对黑海谷物倡议执行问题"。

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俄罗斯周六宣称，"为回应乌克兰使用无人机攻击俄罗斯舰队，俄方中止参与黑海谷物协议。据俄罗斯国防部的说法，乌克兰周六早上出动16架无人机袭击克里米亚半岛塞瓦堡（Sevastopol）附近的俄罗斯黑海舰队，而英国海军"专家"参与协调这次"恐怖"攻击。

俄罗斯致函联合国秘书长古特雷斯，表示将"无限期"中止黑海谷物协议，因无法按协议"保证民用船只航行的安全"。俄罗斯驻联合国副大使纪柏梁（Dmitry Polyanskiy）在推特写道，俄罗斯要求联合国安理会就乌克兰无人机袭击事件召开会议。

俄罗斯中止参与联合国促成的黑海谷物协议，严重打击各方为缓解全球粮食危机所作努力，引起国际社会强烈反应。

美国国务卿布林肯表示，俄罗斯中止参与黑海谷物协议，是借加剧人道危机，将粮食武器化。布林肯发布声明称："俄罗斯破坏这些重要粮食出口的行为，实质上就是昭告世界各地的人们和家庭应为食物支付更多费用，否则就会挨饿。"

欧盟呼吁俄罗斯改变中止参与黑海谷物协议的决定。欧盟外交和安全政策高级代表博雷利在推特上写道："俄罗斯决定中止参与黑海协议，导致谷物和肥料的主要出口路径面临风险，而这些产品都是乌克兰战争所引发的全球粮食危机所急需要的。"欧盟敦促俄罗斯改变其决定。

乌克兰总统泽连斯基也指责俄罗斯正试图在发展中国家制造人为饥荒，他呼吁联合国及二十国集团对莫斯科作出强有力的回应。乌克兰外长库列巴批评俄罗斯以虚假信息为借口，企图封锁粮食走廊。

土耳其国防部周日发表声明，表示已收到俄方关于暂停参与黑海粮食外运协议的信息。土耳其的声明说，根据协议设在伊斯坦布尔的联合协调中心，俄方人员仍在工作，但目前不会有运粮船只离开乌克兰的港口；至于已经抵达伊斯坦布尔的运粮船，联合协调中心将继续进行联合安全检查。

声明并表示，为解决目前问题，土耳其国防部长阿卡尔将继续与有关各方会谈，展开协调工作；土耳其方面认为，粮食外运协议当日得以达成，证明危机可以通过善意与对话解决，呼吁各方避免挑衅行为危及黑海粮食外运机制。

由联合国斡旋的黑海谷物协议允许乌克兰从黑海港口出口粮食作物，目的在避免饥荒以及抑制通货膨胀。

另外，联合国秘书长发言人杜加里克周日发表声明称，古特雷斯对当前黑海谷物倡议的运行状况深表担忧，他决定推迟出访行程，着力应对这一问题。

据古特雷斯上周通过发言人发表的声明，自黑海谷物倡议执行以来，已有超过900万吨谷物和其他粮食产品从乌克兰的三个港口顺利运出。这些粮食的出口在很大程度上有助于小麦及其他大宗粮食商品的价格走低，联合国粮食及农业组织的食品价格指数已经连续7个月下降。根据基于世界银行的模型估算，主食价格的降低间接防止了约1亿人陷入极端贫困。

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