北京市卫健委原主任于鲁明被起诉

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北京市卫健委原主任于鲁明被起诉2022年10月30日

北京市卫健委原主任，北京市政协原副主席于鲁明，被指涉嫌受贿案近日由张家口市检方向该市中级法院提起公诉。于鲁明曾任中国农工民主党中央常委，后加入中共。

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据中国新浪网10月30日消息，北京市卫生健康委员会原主任，北京市政协原副主席于鲁明被指控涉嫌受贿一案，近日，由河北省张家口市检方向该市中级法院提起公诉。

起诉书指控于鲁明利用担任政协北京市大兴区副主席、大兴区卫生局长和副区长，及北京市医管局局长，北京市卫生和计生委副主任等职务的便利，为他人谋利益，非法收受“数额特别巨大”的财务。检方以受贿罪要求追究其刑事责任，但没有透露其指控受贿的具体内容。

据维基百科介绍，于鲁明生于1961年，北京人，毕业于北京医学院分院精神病专业，1986年加入中国农工民主党，曾任中国农工民主党中央常委，1992年加入中国共产党，曾任北京市委主委，北京市政协副主席，北京市卫生健康委员会主任，北京市医疗保障局局长，第十三届中国全国政协委员。

2022年4月16日，中央纪委国家监委网站宣布，北京市政协副主席于鲁明涉嫌严重违纪违法，正接受中纪委国家监委纪律审查和监察调查。5月25日，于鲁明被免去北京市卫生健康委员会主任职务。7月被双开。中国国家监委会调查终结其涉嫌受贿案，移送检察机关审查起诉，最高检遂以涉嫌受贿罪对于鲁明作出逮捕决定。

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