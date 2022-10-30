延安窑洞红旗渠 习近平被指在倒退的路上狂奔

中共二十大

图为新华社发布的照片，2022年10月27日，在中国西北部陕西省延安市的延安革命纪念馆，中共总书记习近平带领中共中央政治局常委参观。左起为中共中央政治局常委赵乐际、王沪宁、蔡奇、习近平主席、李希、丁薛祥和李强。

习近平20大登峰造极，政治局几乎清一色的亲信。中国的经济前景黯淡，习近平最关心的却是政权安全，安全高于一切。大会闭幕不久，他就带领常委们去延安了。

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他领着全体政治局常委，都是清一色的亲信，都穿着清一色的衣装，一路造访陕西延安、河南红旗渠，接下来不知还要去什么地方？

从照片上看，习近平志得意满，叉开双腿，偶尔比划，一般背着手说话，其余常委个个垂手洗耳恭听，场面有点像朝鲜领袖金正恩出面，左右恨不得把领袖的呼吸都闻了进去的感觉，倒是有一点小区别，中国的官员们并没有掏出小本本，把习总的话一个字一个字记下。

去延安，自然是拜毛为宗，同时也是为自己当年在延安梁家河插队那点历史增添一点神话色彩。为什么要去延安，作家苏晓康在脸书发出一段话说，延安对现代中国的意义，在政治层面极强烈，其中包括共产党躲在那里“等待摘桃”，“延安整风缔造了毛神话和毛文化”。

习近平去了，也大讲“延安整风”，有人分析，似乎暗示党内今后将有一场清洗运动？“延安整风”当年主要是整自己人，让一个个变得服服帖帖，为毛的统治地位奠基。历史学家高华名著『红太阳是怎样升起的』专门讲了延安整风运动的来龙去脉，“研究了中共整风运动和毛泽东如何利用这一运动，完全改造了中共党内文化，确立个人权威，并奠定了中国当代官方意识形态和历史解读的历程“。但这部书在中国大陆是禁书。

官媒报道称延安是中国人民抗日战争的政治指导中心和中国人民解放斗争的总后方。中国假如那时候有一个抗日战争的政治指导中心，那也绝对是在重庆国民政府那里，正面战场抵抗日军的，也绝对是国民政府的军队，共军在延安做什么，就是苏晓康说的“等待摘桃”，等到抗战胜利后去摘取胜利果实。

习近平补充了一句，说中共“靠小米加步枪打开了中国革命新局面”的。“小米加步枪”打败日本鬼子打败国民党反动派，学校从很早起，就给孩子们灌输。但有分析人士认为，习近平是真诚地讲这句话，他无意诳骗在场的其余六名常委。为什么真诚地讲假话呢，就因为他也是中共洗脑教育的牺牲品，从小听了小米加步枪的神话，当了总书记，还在讲小米加步枪，这是一种认知障碍。

习近平一行接下来去了河南林县红旗渠，红旗渠是另外一个神话，是一个“红色图腾”。60年代响应毛泽东“愚公移山”，“人定胜天”的典型，硬是让一群老百姓在太行山腰修建了引漳河水进入林县的水利工程。面对已经没有多少用处的红旗渠，习近平借题发挥：“社会主义是拼出来、干出来、拿命换来的，不仅过去如此，新时代也是如此。”

新时代显然是习近平时代，满打满算，应从2012年他升任总书记算起，之前邓江胡甚至毛泽东时代都是旧时代了，再往前，更旧一点的，按照中共传统说法，就是旧社会，指的是1949年中共建政以前。

习近平为什么说社会主义是“拿命换来的”呢？而且他说不仅过去是这样的，新时代也如此，共产党喜欢说“用鲜血和生命换来了今天的幸福生活“，一般指的是“打江山”的事，在旧社会，中共并没有真正跟日本作战，“打江山“说到底是一场中国人之间的内战，中共在延安养精蓄锐十余年，日本投降后，中共出山，最后在苏联帮助下，先攻下东北，最后”夺取政权“。国共打内战，双方死伤惨重，但习近平为什么说新时代也要准备拿命去换呢，颇为费解，他接下来又讲了几句，他要“年轻一代要继承和发扬吃苦耐劳、自力更生、艰苦奋斗的精神”，也就是发扬红旗渠的精神，那么，“拿命换“就是准备好吃苦的意思了？

落实官方意志的红旗渠修建过程，老百姓倒是真正付出生命代价的，仅据官媒报道，“红旗渠修建过程中，共有81人死亡，其中年龄最小的17岁，最大的60岁，另有多人受伤”。文革后期披露的一些资料显示，修建红旗渠和当年修建大寨田一样，都是不要命，不计成本的“人定胜天“工程，修成后也没有多大效益，老百姓都是被逼上去的，工地上稍微“表现不好”的，就遭批斗，甚至挨打，真相说起来很残酷。

2016年，毛泽东前秘书李锐曾对媒体谈起红旗渠，他说：红旗渠“缺乏统一规划，盲目建设”，“林县红旗渠和其它引水，没有考虑上下游全河水量平衡”。充其量，红旗渠不过是“人有多大胆、地有多大产”时代的政治产物，也因此，其实际的效用注定是短命的。

习近平为什么带领新科常委去瞻仰这些呢，20大开过后，海外观察家分析，中国经济建设为中心的时代已成过去，习近平的新时代给人感觉在向旧时代狂奔。

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