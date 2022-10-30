德国工商会：朔尔茨访华是“正确的”

中德关系

德国总理朔尔茨是否应访问中国一事继续受到争议。德国工商会表示支持。但德国对华政策继续不明朗。

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据德国广播电台报道，德国工商会总经理马丁万斯勒本（Martin Wansleben）对朔尔茨将访问中国表示支持。他在接受德国广播电台采访时表示，朔尔茨访问中国“是正确的。”“这是对世界上最重要国家之一的首次就职访问，所以，它与当前话题是完全脱钩的。”“对总理来说，没有比与习近平先生当面交谈更好的选择。”德国、欧洲和世界在许多方面依赖中国，并依靠中国来解决紧急问题。这一点也适用于气候变化和粮食保障。“没有中国，我们将永远无法真正解决这些问题。”

万斯勒本还指出，没有中国，德国将变得更加贫穷。全世界都依赖中国。“独立于中国将导致我们失去繁荣富贵。” 但他同时强调，在与中国的经济关系中，必须实现互惠互利规则。这一点已经向总理说明了。

他还说，中远入股汉堡港话题是一个象征性的讨论。德国或欧洲的经济独立不会真地由少数人的股权来决定。

但德国对华政策继续不明朗。就在朔尔茨总理即将访华之时，德国联邦财政部长林德纳希望限制中国在德国的影响力。这位自民党领导人向冯克报纸表示，北京希望建立依赖关系并施加影响。他希望通过法律手段莱限制这一点。就因为中远入股汉堡港事件，他领导的部委已主动修改了外贸法。尽管有广泛的政治担忧，但联邦政府还是为中远入股汉堡港开了绿灯。但在多个部委的压力下，这一家中国国有公司只被允许持有汉堡港一个码头不到25%的股份。

社民党领导人克林贝尔表示，迫切需要确定中国在哪些战略领域将被排除在外。他提到了关键基础设施、数据和人工智能。

绿党双主席之一Nouripour在接受《法兰克福汇报》采访时警告说，不要过多地依赖专制者。在与北京的贸易关系中，不应该“一切照旧”。

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