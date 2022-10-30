中德关系

德国工商会：朔尔茨访华是“正确的”

发表时间：

德国总理朔尔茨是习近平连任中共总书记后第一位访问中国的西方领导人。
德国总理朔尔茨是习近平连任中共总书记后第一位访问中国的西方领导人。 AP - Michael Varaklas
作者： 柏林特约记者 丹兰
5 分钟

德国总理朔尔茨是否应访问中国一事继续受到争议。德国工商会表示支持。但德国对华政策继续不明朗。

广告

据德国广播电台报道，德国工商会总经理马丁万斯勒本（Martin Wansleben）对朔尔茨将访问中国表示支持。他在接受德国广播电台采访时表示，朔尔茨访问中国“是正确的。”“这是对世界上最重要国家之一的首次就职访问，所以，它与当前话题是完全脱钩的。”“对总理来说，没有比与习近平先生当面交谈更好的选择。”德国、欧洲和世界在许多方面依赖中国，并依靠中国来解决紧急问题。这一点也适用于气候变化和粮食保障。“没有中国，我们将永远无法真正解决这些问题。”

万斯勒本还指出，没有中国，德国将变得更加贫穷。全世界都依赖中国。“独立于中国将导致我们失去繁荣富贵。” 但他同时强调，在与中国的经济关系中，必须实现互惠互利规则。这一点已经向总理说明了。

他还说，中远入股汉堡港话题是一个象征性的讨论。德国或欧洲的经济独立不会真地由少数人的股权来决定。

但德国对华政策继续不明朗。就在朔尔茨总理即将访华之时，德国联邦财政部长林德纳希望限制中国在德国的影响力。这位自民党领导人向冯克报纸表示，北京希望建立依赖关系并施加影响。他希望通过法律手段莱限制这一点。就因为中远入股汉堡港事件，他领导的部委已主动修改了外贸法。尽管有广泛的政治担忧，但联邦政府还是为中远入股汉堡港开了绿灯。但在多个部委的压力下，这一家中国国有公司只被允许持有汉堡港一个码头不到25%的股份。

社民党领导人克林贝尔表示，迫切需要确定中国在哪些战略领域将被排除在外。他提到了关键基础设施、数据和人工智能。

绿党双主席之一Nouripour在接受《法兰克福汇报》采访时警告说，不要过多地依赖专制者。在与北京的贸易关系中，不应该“一切照旧”。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里

下载法广应用程序跟踪国际时事