郑州富士康大批工人出逃，为避“清零”在田野公路日夜跋涉

清零-郑州富士康员工逃离潮

郑州富士康工厂员工为躲避“清零”正在大批出逃，网上流传的视频显示成群结队的人们带着简单行囊，在公路或田野上暴走...也有视频显示一批“大白”正在阻挡工人的画面。

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据路透社今天10月30日消息，中国郑州市匆忙制定一些计划，意图隔离正在逃离的大批富士康员工。当局担心这些农民工返乡后可能引发冠状病毒爆发。

据路透社说，富士康在郑州的大型装配厂位于一个冠状病毒（Covid19）疫情重灾区。富士康的员工们为躲避“清零”已开始大批出逃。

总部设在台湾的苹果手机制造商富士康在郑州有大约30万名工人，但富士康没有披露受感染工人的人数。

根据中国当局极严格的“清零”政策，地方政府被授权迅速采取行动，平息任何疫情，措施可能包括全面封锁。从10月19日开始，富士康禁止在食堂就餐，要求工人在宿舍就餐，但仍保证正常生产。

自10月29日以来，在中国社交媒体上广泛流传的照片和视频显示，富士康的工人们“白天在田野跋涉，晚上在公路上行走”。

路透社说，它无法立即核实这些帖子的真实性。富士康的一位官员在回答路透社的询问时没有立即发表评论。

据社交媒体一条"为富士康工人回家"的帖子显示，附近的居民在主要道路旁边留下了瓶装水和供应品，并贴上了诸如"为了富士康工人回家"的标语，以示支持。

一位微信用户在社交媒体图片的帖子中写道："他们是逃出工厂的富士康员工，正在步行回家。并说，"有些人带着行李、毯子和棉被在麦田中行走。我不禁感到悲伤"。

河南省郑州市在截至10月29日的七天内报告了167例本地病例，比之前七天内的97例有所增加。

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