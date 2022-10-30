首尔梨泰院踩踏事故升至153死 韩国总统宣布全国哀悼

韩国/事故

韩国首尔梨泰院万圣节活动发生踩踏事故，导致153人死亡，133人受伤，死者包括至少4名中国公民，两名中国公民受轻伤。韩国总统尹锡悦宣布全国哀悼，承诺彻查事故原因。

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韩国梨泰院发生踩踏事故造成153人死亡，韩国政府宣布到11月5日午夜为止全国哀悼期，原订周日播出的综艺节目多宣布停播，各地万圣节活动及许多艺人公演、回归活动也宣布延期或取消。

截至周日下午5时，梨泰院踩踏事故累计已造成153人死亡、133人受伤，成为2014年世越号渡轮沉没以来，韩国最严重灾难事件，且死伤者多为20多岁年轻人，甚至还有17岁以下未成年者。

韩国总统尹锡悦在周日上午对国民谈话中宣布实施全国哀悼期，并要求各单位立即盘点各项活动安全管理措施，包括万圣节活动及各地节庆祝活动，各地方政府也陆续开会决定停办或缩小大型活动规模。

尹锡悦沉重地表示周六晚首尔市中心发生不该发生的惨剧，身为对国民生命安全负责的总统，心情无比悲痛，向此次意外的罹难者致哀、并祈祷伤者能尽快康复，并向失去亲人的遗属表达深切慰问。

尹锡悦周日当地时间9点45分在首尔龙山的总统办公室发表谈话，指示即日起至意外善后工作告一段落为止，全国将进入哀悼期，政府将把施政重点放在事故善后处理工作和拟定后续措施。

尹锡悦誓言政府将彻查事故原因，从根本开始进行改善，绝不让相同意外再次上演，也指示相关单位提供罹难者丧葬支援，并出动全体急救医疗体制，让伤者能够尽快接受医疗照护。

韩联社报导，韩国警方正在全面调查事故原因，并已取得大量现场监视器录影画面和社群媒体上传的现场影片，以分析事故原委。

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