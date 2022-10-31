中俄关系要继续深化 美国担忧

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中国外交部长王毅称中方愿同俄方深化各层级交往，暗示习近平在其第三个任期中打算进一步加强与普京的紧密关系。美国媒体称，习近平和普京之间的亲密关系令美国感到担忧。

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中国将在习近平的第三个任期继续深化中俄关系。据华尔街日报署名Josh Chin / Ann M. Simmons / Wenxin Fan今天报道称，中国外交部长王毅暗示，中国领导人习近平打算进一步加强与俄罗斯总统普京(Vladimir Putin)的紧密关系。这两位威权统治者和西方之间的隔阂可能因此继续加深。此前，习近平刚刚打破常规、获得中共中央总书记的第三个任期。

据中国外交部上周四晚间发布的新闻稿，王毅当日与俄罗斯外长拉夫罗夫(Sergei Lavrov)通电话时称，中方愿同俄方深化各层级交往。王毅称，中方也将坚定支持俄方在普京总统领导下，团结带领俄罗斯人民克服困难、排除干扰，在国际舞台上进一步确立俄罗斯大国地位。

该新闻稿称，拉夫罗夫祝贺中共二十大取得圆满成功，祝贺习近平再次当选总书记。除了获得第三个任期外，习近平还利用此次党代会让他的盟友和亲信进入中共最高领导层，为他基本上不受挑战地统治中国铺平了道路。

虽然中国和俄罗斯不是正式的外交盟友，但习近平一直是普京最有力的支持者。今年9月在乌兹别克斯坦举行的地区峰会上，习近平和普京进行了交谈，这是乌克兰战争爆发以来两位领导人的首次面对面会晤。乌兹别克斯坦之行也是2020年初中国城市武汉大规模暴发新冠疫情之后习近平的首次外访。

西方大国继续严厉批评普京针对乌克兰的行动，但以中国为首的许多南方世界国家继续支持普京。普京称习近平为“亲密的朋友”，并称俄中关系在开放、互信和发展效率上已经达到前所未有的水平。这位俄罗斯领导人强调，从军事和技术领域到经济和文化领域，两国在各个领域都有合作。

据华尔街日报称，习近平和普京之间的亲密关系令美国感到担忧。上周四，美国国防部长奥斯汀(Lloyd Austin)在阐述拜登政府的新国防战略时提到了中国和俄罗斯。奥斯汀表示，由于俄罗斯入侵乌克兰，美国认为俄罗斯是个严重威胁，但美国将中国视为更大的挑战，因为中国是唯一既打算重塑国际秩序、又越来越有实力这样做的竞争对手。

该报道原文链接：https://cn.wsj.com/articles/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%B0%86%E5%9C%A8%E4%B9%A0%E8%BF%91%E5%B9%B3%E7%9A%84%E7%AC%AC%E4%B8%89%E4%B8%AA%E4%BB%BB%E6%9C%9F%E7%BB%A7%E7%BB%AD%E6%B7%B1%E5%8C%96%E4%B8%AD%E4%BF%84%E5%85%B3%E7%B3%BB-11667192107

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