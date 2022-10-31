中国太空梦迈大步：“梦天”升空“天宫”成型

中国/天宫站/“梦天”

中国今天将太空中在建的空间站“天宫”的最后一个模块送入太空。该模块被命名为 "梦天"，于星期一下午3点27分（格林尼治标准时间7点27分）由一枚长征5B火箭从中国南部的热带岛屿海南发射。

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中国将其空间站的最后一个模块送入太空。据法新社引述中国官方的中央电视台的新闻图像，中国已经将在建的天宫空间站的最后一个模块送上太空。评论称这一太空开发将使中国的太空空间站能够全面运作，并使中国在太空中有一个长期的存在。

“梦天”是T型天宫空间站的第三个和最后一个主要组成部分。天宫的组装总共需要11次升空任务。周一的最后一项升空是运送先进的科学设备。

天宫将在地球上空400至450公里的低轨道上停留至少十年，中国雄心勃勃希望保持人类在太空的长期存在。

"天宫"的规模与前俄罗斯-苏联和平号空间站相似，预计空间站寿命至少为10年。

法新社说，尽管中国没有计划为天宫空间站开展国际合作，但北京方面表示，中国对外国合作持开放态度。

几十年来，中国一直在为空间计划投资数十亿欧元。

美国拒绝接受中国加入美国主导的国际空间站计划，这也部分激励了中国建设空间站的雄心，国际空间站计划由美国、俄罗斯、加拿大、欧洲和日本合作实施。

中国在2003年将其第一位宇航员送入太空。2019年，中国在月球的远方降落了一个航天器，这是世界第一次创举。2020年，中国从月球带回了样品，并在第二年将一个小型机器人降落在火星上。中国还计划在2030年前将人类送上月球。

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