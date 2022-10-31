中国太空梦：从毛泽东到火星

中国/太空

中国对太空的征服梦想始于60多年前的毛泽东时代，今天周一发射了中国正在建设的天宫空间站的最后一个模块。

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据法新社说，北京正在投资数十亿欧元，以便在探索、研究和卫星发射方面追赶甚至超越该领域的强国包括美国、欧盟、俄罗斯。

法新社追踪了中国征服太空的主要阶段。

毛泽东号召

1957年，苏联将第一个人造航天器斯普特尼克号放入地球轨道。中华人民共和国的创始人毛泽东随后号召他的中国同胞："我们也要造卫星！"。

第一步是在1970年迈出的。北京发射了它的第一颗卫星：东方红一号，以一首歌颂毛泽东的荣耀的歌曲命名的旋律被播送到太空。

中国第一太空人

直到2003年，中国才将第一个中国人送入太空，他就是杨利伟。他在21小时内绕地球14圈。通过这次飞行，中国成为继苏联和美国之后第三个独立将人送入太空的国家。

空间站模块

中国被故意排除在国际空间站（ISS）之外，该站由美国人、俄罗斯人、欧洲人、日本人和加拿大人合作。从那时起，中国一直在努力建立自己的太空站。

为了实现这一目标，中国首先在2011年将一个小型空间模块天宫一号（"天宫一号"）送入轨道。它被用来进行宇航员培训和医学实验。天宫一号于2016年停止工作。这个 "太空实验室 "被认为是建造一个真正的空间站的初步步骤。

2016年，中国发射了第二个太空舱，即天宫二号。宇航员进行技术对接。

月亮上玉兔

2013年，小型遥控机器人 "玉兔 "登陆月球，任务是拍摄照片。最初，玉兔出现故障，最后又被重新激活，并在月球表面停留了31个月。

中国计划在2030年前将宇航员送上月球，并与俄罗斯合作在那里建立一个基地。

月球和中国的GPS

中国的太空计划在2017年夏天遭遇挫折，长征五号火箭发射失败，该火箭对于推动某些任务所需的重型有效载荷至关重要。这一挫折导致嫦娥五号任务被推迟。最后在2020年发射，这项任务使得将月球样本带回地球成为可能，这是40多年来世界太空开发前所未有的行动。

中国还在2019年1月写下一项世界第一：一个遥控机器人（"玉兔2号"）在月球的远端成功着陆。

中国还在2020年发射了最后一颗卫星，以最终确定中国的北斗导航系统。而美国GPS是中国的竞争对手。

火星

2020年7月，中国工程师将把 "天问一号 "探测器送往火星，其中携带一个遥控轮式机器人 "祝融"，该机器人几个月前已在火星表面登陆。

中国科学家们还提出了在遥远的未来将宇航员送往火星的可能性。

空间站

中国今天周一成功发射了中国太空站天宫空间站的最后一个模块。

一旦完全投入使用，中国空间站预计将在地球上空400至450公里的低轨道上停留至少十年，其目标是保持人类在太空的长期存在。法新社说，尽管中国没有计划为中国空间站展开国际合作，但北京保证对外国合作持开放态度，但没有具体说明这种合作的程度。

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