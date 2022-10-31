中国怒斥重提 "捏造 "的新冠病毒泄漏理论

美国/中国/新冠病毒/溯源

中国抨击了一份关于冠状病毒首次出现在武汉市的一个实验室的报告，称这是由美国的政治所捏造的，中国并谴责重提此事。

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据彭博社今天报道称，中国外交部发言人在今天的新闻发布会上谴责说，"美国政客无视事实，重提实验室泄密论来抹黑中国，"中国外交部发言人赵立坚周一在北京举行的例行新闻发布会上说，"这种行为是由不良意图驱动的。这只会阻碍以科学为基础的溯源工作，破坏国际新冠病毒防疫合作。"

据赵立坚说：“亚洲国家已经在多个场合明确表示，来自武汉的实验室泄露理论只不过是反华势力出于政治目的编造的谎言，它与科学无关。”

《名利场》和调查性新闻机构ProPublica周五发表了一篇文章，指称武汉病毒研究所的问题比以前所知的要多。该文章还说，中国国家主席习近平可能在2019年11月听取了关于该机构问题的汇报，这比武汉首次发现病毒的时间早了几个月。

该报道称，赵立坚在新闻发布会上回避了有关习近平和该实验室的提问。

自从美国前总统朗普(Donald Trump)在其任期内推动这一理论以来，实验室泄密理论已经激怒了中国。

彭博社说，美国参议院卫生、教育、劳工和养老金委员会的共和党人周四发布了一份报告，试图向拜登政府和国会民主党人施压，让他们更认真地考虑新冠病毒始于实验室的理论。

《名利场》和调查性新闻机构ProPublica发布的该报告阐述了病毒如何从实验室泄漏中传播，尽管他们强调这些发现缺乏无可争议的证据。大多数科学家支持《科学》杂志8月发表的一篇论文中的结论，即病毒从动物传染了人类，传染很可能是在武汉拥挤的湿货市场。

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