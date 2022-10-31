中国疫情封控 暂关迪士尼 苹果公司或将减产

中国/新冠

在10月30日郑州市匆匆制定应对疫情的防空措施，富士康工厂员工为躲避“清零措施”开始大批出逃

为应对新冠疫情，中国地方政府重启硬封控措施，上海被迫关闭迪士尼乐园，苹果公司担心减产30% 。

广告 继续浏览后续

苹果智能手机在世界上最大的加工厂是坐落在郑州的富士康，该工厂雇佣大约20万名员工，近期发现有新冠疫情，不过富士康没有披露被感染工人的人数。但是在10月30日郑州市匆匆制定应对疫情的防空措施，该工厂员工为躲避“清零措施”开始大批出逃，而附近城镇开始防范，阻止该工厂工人返乡。

郑州的富士康工厂一名熟知情况的人士告诉路透社，对该手机加工厂的封控措施可能造成11月产量降低30%，富士康公司设法在深圳分厂提高产能来弥补郑州工厂的损失。

上海迪士尼为"遵循疫情防控举措的相关要求"今天周一突然暂停运营，园内游客被要求在测试阴性后方可离开迪士尼。

自从10月27日起，要进入上海迪士尼园区的游客都需要进行检测，结果阴性的才能入园。

上海迪士尼乐园的运营方表示不知道何时重新开放，他们只是公布，恢复运营时间一旦明确，将及时告知。

中国周日感染新冠疫情人数为2898人，也是连续第二天超过2千人。

中共二十大期间没有迹象显示会对防疫政策进行调整，出现放松。

研究机构凯投宏观的分析指出没有迹象显示中国政府会在2024年前放松控制新冠疫情措施。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅