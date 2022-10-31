中国经济悲观 外资持续抛售人民币债券

中国/人民币

外资对中国经济前景持续悲观，国际投资人加速抛售人民币债券。据华日统计，今年9月投资人持有中国政府发行债券和其他债务总额降至人民币3.4兆元，是2020年12月以来新低。

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据华尔街日报今天报道称，人民币下跌之际外国投资者抛售数十亿美元中国债券，反映出对中国经济前景和人民币前景的持续悲观情绪。

今年以来，在中国严格控制的在岸市场和交易更为自由的离岸市场，人民币兑美元汇率已经下跌了12%以上。

官方数据显示，外国投资者对人民币计价债券的抛售在9月份再次加快。

上个月的回撤是由外国机构削减中国主权债务头寸导致的，中国主权债务出现了50亿美元的净流出。政策性银行债券，即大型国有贷款机构发行的证券，出现了29亿美元的净流出。

9月份，人民币在两年多的时间里首次跌至广受关注的1美元兑人民币7元以下，并在10月份兑美元继续贬值。今年以来，在中国严格控制的在岸市场和交易更为自由的离岸市场，人民币兑美元汇率已经下跌了12%以上——美元/人民币最近触及人民币7.32元，创下人民币汇率纪录低位——这种情况削弱了人民币计价资产的国际吸引力。

美元大幅上涨是出现这种情况的主要原因，但中国经济不振也促成了人民币的下跌。由于美国利率的上升和美元的相对强势，全球投资者将资金从新兴市场资产中撤出，并购买更多回报率更高的美国债券。

本月早些时候，中国也曾推迟第三季度官方GDP数据的发布，该数据显示，截至9月30日的三个月，中国经济比去年同期增长了3.9%。由此得出的2022年前九个月的增速为3%。许多经济学家预计，中国将无法实现5.5%的官方全年GDP增长目标；眼下中国正应对零星出现的新冠疫情、房地产市场深度衰退和消费支出疲软等挑战。

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