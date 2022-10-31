冬天来了 中国清零更难了？

中国/清零

随着冬季临近，中国各地新冠疫情病例面临新增威胁，各城市和省份的官员正在不遗余力地扑灭零星的新冠疫情，继续采取清零措施，迅速关闭场馆并对数百万人实施更长时间的临时封锁。

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据路透社今天报道称，刚刚过去的周日，中国大陆的病例达到 2,898 例，连续第二天超过 2,000 例，给中国备受争议的新冠病毒清零政策带来压力，一般认为清零政策阻碍了经济并激怒了中国民众。

在广东省，制造业中心广州在过去一周出现了一系列病例，导致部分地区关闭。海珠的 180 万居民，约占广州人口的 10%，是受灾最严重的地区。从 10 月 24 日至 30 日，广州的病例总数从前 7 天的 402 例增加到 1,110 例。大规模封锁的威胁将使这座城市陷入恐慌，并让人回想起几个月前上海经历的噩梦般的两个月封锁。

而周一，上海迪士尼度假区表示，由于该市采取了新冠预防措施，从 10 月 31 日起关闭了整个度假区。

在过去的一周里，当局在大同、西宁、南京、西安、郑州和武汉紧急处理不断上升的病例，迫使一些街区采取临时封锁措施。

随着冬天的临近，中国北部城市，尤其是靠近国际边界的城市，病例数增加，并可能面临新的封闭限制。

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