冯小刚传“润”美国 删光微博

中国/冯小刚

中国知名导演冯小刚传移居美国，坐拥2200.4万名粉丝的微博删光了内容，未能见过往发文。冯小刚传移居美国一事在社群引起热烈讨论，祝福声音较谩骂多，理解称“能润（英文跑字run谐音）就润吧”。冯小刚传移居美国一事目前皆未获本人或是其他消息来源证实。

广告 继续浏览后续

据中央社署名李雅雯今天报道称，冯小刚删光微博传移居美国，中国社群祝福比骂声多。

中共20大会议结束后，传出由于对未来感到悲观，中国富豪相继出走，冯小刚则传移居美国洛杉矶，网上流传其和妻子徐帆于自宅前送客画面，“键盘侦探”透过网络搜出街景，直指这是冯小刚在美住处。

另也有一说指出，冯小刚、徐帆夫妇是前往美国陪伴在美读书的女儿徐朵。根据过往媒体报导，冯小刚分别于2014年、2018年在美国洛杉矶置产，买下两处房产，隔一段时间就会过去住上一阵子。

“名导也润了”在社群引起热烈讨论，民众予以祝福声音则是远大于挟带民族主义愤怒的谩骂，“每个人都有选择自己生活环境、生活方式的权利”、“有钱人选择机会总是多一些”、“能润就润吧”、“美国本来就是中国第一大移民目的地，凭啥冯小刚不能移民”。

中央社说，另也有予以负面评价的声音，情绪愤怒的民众批评，“他们一家不怕新冠疫情吗”、“滚出中国娱乐圈”、“我们应该认真考虑征收离境税、弃籍税”、“冯小刚作品早就走下坡了，这是被时代抛弃的远走他乡”。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅