台媒称20大习近平不准老人干政

中国/中共元老干政

台媒今天报道称，中国共产党本月刚结束第二十次全国代表大会，选出新一届中央政治局委员、常委。党媒《新华社》日前也公布新一届中央领导机构产生过程的细节。但却显示中共总书记习近平在酝酿本届党高层人士的过程中，“将中共元老彻底抛弃在外”，没有征求他们的任何意见。

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据新头壳署名陈政嘉今天引述消息报道称，中共元老们都被习近平抛弃了！党媒曝二十大人事决策，专家称没老人说话余地。

根据中共党媒《新华社》24 日发文介绍中共新一届中央领导机构产生过程。文章写道，从 2022 年 4 月开始，习近平分别与中共“现任中央政治局委员、中央书记处书记、国家副主席、中央军委委员谈话，充分听取意见，前后谈了 30 人”。但相比 2017 年，同样由《新华社》发布的第十九届中共中央领导机构的产生过程，文章提到从 2017 年 4 月下旬至 6 月，习近平分别与中共“现任党和国家领导同志、中央军委委员、党内老同志谈话，充分听取意见，前后谈了 57 人”。

据新头壳称，“党内老同志”从《新华社》消息中已经消失，显示习近平在酝酿本次二十大的人事过程中，没有与中共元老谈话、听取他们的意见。

该报道引述旅美中国问题专家章天亮近日也在他的自媒体节目中谈到这个问题，认为这说明“中共元老在高层人事决策的影响力上已完全没有任何说话的权力。”

该报道称，而习近平对党内元老有意见也不是第一次。在二十大召开之前，中共中央办公厅曾在 5 月发布一份“关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见”。当中就提到了：要对中共离退休干部强化管理监督，加强日常管理，要求离退休干部、特别是担任过领导职务的干部“严守有关纪律规矩”。

中共中央组织官员也曾说明，离退休干部、特别是离退休干部、特别是担任过领导职务的干部要“严守有关纪律规矩，不得妄议党中央大政方针，不得传播政治性的负面言论”。

据该报道，习近平在 2012 年上任后，明确表示不会容忍老人干政。 2015 年 8 月，《人民日报》发布“辩证看待‘人走茶凉’”的文章，警告退休老干部“不在其位，不谋其政”，对新的领导层的工作“自觉做到不插手、不干预”，并且“应及时调整心态，以免陷入无穷烦恼”。当时就有分析认为，这是习近平在对江泽民派系的老人干政发出警告。

新头壳称，习近平在上任的前几年，以“反腐”为名义清理江派势力，拿下包括江泽民心腹、前政治局常委周永康，中共军委前副主席郭伯雄、徐才厚，前政协副主席令计划、苏荣，中共前政治局委员、重庆市委书记孙正才等人。江派的要员，前政治局委员、重庆市委书记薄熙来也落马。在习近平执政下，中共元老被认为生活在严密的监视下，必须通过中共央办公厅才能公开露面或与其他高级人物会面，据该报道，而掌控办公厅的人，正是习近平的亲信丁薛祥。

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