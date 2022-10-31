孟晚舟事件：美中自此迈向全面敌对

中国/加拿大/美国/孟晚舟

有消息近传中国与美国关系缓解，中国官方学者鼓吹中国国家主席习近平与美国总统拜登在即将召开的20国峰会上会见的机会大增。美媒华尔街日报稍早报道称，孟晚舟事件成转折点，美中自此迈向全面敌对。

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据中央社报道，被加拿大拘押的华为公司前财务长孟晚舟以及遭中国监禁的两名加国公民在2021年9月25日分别获释，是近年外交上最重要的换囚事件之一，双方政府为此进行了3年秘密交涉。“华尔街日报”（WSJ）说，加拿大警方2018年12月应美国政府司法互助要求，逮捕在温哥华转机的孟晚舟，罪名是就美国对伊朗的制裁令诈骗银行。当时通信业巨头华为即将在同业竞争中胜出，为全球多数大经济体建设5G通讯网络。

时年50岁的孟晚舟被捕以及美国企图将她引渡审判，使她在中国有如烈士，也象征美国对中国这个最为逼近的竞争对手敌意日深。数天之后，中国逮捕加国前外交官康明凯（Michael Kovrig）和商人史佩弗（Michael Kovrig），以作为报复。

华日说，在美、中日益激烈的权力竞争中，这些事件是转折点，使双方竞争由相互提防激化成全面敌意。和上个世纪美国与苏联的冷战不同，逮捕事件反映出美、中相互争夺国际数据流的控制权乃至全球商务的至高地位。

中、美、加3方为营救被捕者所进行的谈判，使得彼此关系紧张。这3方都必须应对各自的安全顾虑以及内部的政治压力，美方力促中国领导人习近平释放两名加国公民，并指他们2人被捕证明了中国漠视国际法。习近平则认为，孟晚舟被捕是美国为阻挡中国进步所再次使出的卑劣技俩。

白宫对此事影响很大，华为是美国争夺对5G控制权的对手，这种无线网络将为世界各地的装置传输数据，美国不愿在竞争中落败。美国国家安全官员早就认为，华为对美国构成了危险，它正为中国建立一个可用来监视全世界的架构，而其他国家认为这种危险可以处理。

美国网络间谍2009年曾渗透华为内部网络进行了解，使联邦调查局（FBI）情报分析人员担心，华为可能使用相同的网络进行情报侦蒐，并将此报告上层。此后国防部官员即劝告全美各电信公司，不要使用华为的设备，国会2012年的调查也得到相同结论。

据该报道，到了前总统特朗普执政时期，华为领先同业似乎到了无法超越的程度，美国情报官员之间流传的一项分析警告，华为在全球5G设备的市占率将达到80%。

美国国家安全官员担心，这将使中国手握监视工具，可蒐集各种机密，从核电厂的设计图到北大西洋公约组织（NATO）的军事计划不等。

据该报道，美国现任总统拜登2021年1月就职后，习近平认为孟晚舟案是中、美修复关系的障碍，同时中国已展现出有对抗西方挑衅的足够决心，于是指示副外长谢锋，设法结束这个僵局。美国副国务卿雪蔓（Wendy Sherman）2021年7月在天津与中国官员会谈时说，只要孟晚舟能与美国检方达成和解，国务院不会阻挡她的回家之路，而这正是谢锋希望获得的保证，这为双方换囚舖平了道路。

据中央社，这件事之后，华为也确定被逐出欧洲和北美大部分5G网络市场。小山

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