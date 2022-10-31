美军前少校杜根案或是叛国罪？

美国/杜根

西方国家近期传出有多名退役飞行员被中国利诱，前往中国协助训练解放军，一名美国前战机飞行员杜根因为替中国效力，21日在澳大利亚被捕。美国有军事专家认为，这些为解放军提供训练服务的飞行员，无论在技术上是否违反法律，“他们都是叛徒”。中国外交部今天撇清说对此不知情。

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一名前美国退伍军人今天告诉法新社，21日在澳大利亚被捕的1名前美国战机飞行员将于11月4日出庭。这名退役教官被捕前，曾在中国训练飞行员。澳大利亚联邦检察厅表示已应华盛顿要求逮捕54岁的杜根，但美澳当局都不愿更进一步透露杜根被控的罪名细节。

根据法庭资讯，杜根可能引渡回美。

1名认识杜根近20年的前陆战队飞行员告诉法新社，众所周知，中国一直在招募军事飞行员，他不懂为何杜甘现在会成为逮捕目标。据匿名前美国飞行员说，「我想，前军方飞行员对中国这种手法大多知之甚详，我10多年前就听过…只是最近这成了新闻。」

根据杜根任职公司的网站，杜根在美国陆战队飞行超过10年，官拜少校，负责指导军事战略飞行。他退役后移居澳洲，澳洲公司记录他是「捍卫战士塔斯马尼亚」（Top Gun Tasmania）公司2005至2014年的主管。根据公司网站，「捍卫战士塔斯马尼亚」采用1家南昌飞机制造厂的「中国空军初阶军事训练机」。

据法新社说，根据澳洲公司纪录显示，杜根2014年左右搬到北京，地址是北京高档的朝阳区公寓。

据自由时报今天引述消息报道称，昔日飞官沦为叛国贼，据此，美专家称，协助训练解放军就是叛徒。

该报道称，西方国家近期传出有多名退役飞行员被中国利诱，前往中国协助训练解放军，一名美国前战机飞行员杜根（Daniel Edmund Duggan）也因为替中国效力，21日在澳洲被捕。美国军事专家认为，这些为解放军提供训练服务的飞行员，无论在技术上是否违反法律，“他们都是叛徒”。

该报道引述曾在美国空军服役25年的美国智库“传统基金会”研究员维纳布尔（John Venable）表示，他无法估计有多少退役飞行员为中国服务，在这领域其实有许多灰色地带，美国军事飞行员在阅读机密资料前会签署协议，但飞行员在学习过程还是会接触到许多非机密的事物，这些非机密事物对于中国来说就已经非常有用，像是如何学习美军战机飞行员的作战意识与态度，就是属于“非机密”事物。

据该报道，前美国国防部情报局分析师盖瑞特（Dan Garrett）指出，中国可能会透过西方军事飞行员得到一系列无形的作战利益，培训者甚至可能不太会意识到这么做所带来的后果，这项后果就是中国飞行员可能会在未来战斗中击杀西方军事人员。盖瑞特认为：“撇开合法性不说，在训练敌方飞行员、提高中国战技的同时，可以说这些人不仅没有保护自己的国家，也没有保护他们的战友。”

该报道引述前CIA官员兼中国议题专家艾菲蒂亚德斯（Nicholas Eftimiades）表示，中国挖走美国退休人员的状况很常见，但是这些“背叛国家的飞行员”必须被公开姓名，他们知道自己的行为正在伤害祖国，他们传授解放军的一切是用来对付盟军。艾菲蒂亚德斯强调：“这是不可原谅的背信弃义行为，无论在技术上是否违反法律，这些人都是叛徒。”

至于是否有方法阻止美军退役飞行员被中国利诱，据美国智库“传统基金会”研究员维纳布尔坦言，目前并没有法规管，只能指望这些美国人能够爱国、秉持对美国制度的忠诚。针对杜根被捕一案，维纳布尔指出，若美国能证明杜根分享美国军事机密，他就可能被起诉入狱，但杜根只是为解放军提供西方国家战机的“战机基础运动方法”（Basic fighter maneuvers）或是训练哲学，那他有可能不会受到惩罚。

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