美国训练解放军绝技飞行员在澳庭审 中国外交部否认知情

中国/美国飞行员应聘训练中国飞行员

一名应美国要求在澳大利亚秘密被捕、曾在中国工作的前美国军方飞行员将于周五在悉尼法院出庭。中国外交部发言人王文彬否认知道此事。

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据法新社今天报道称，在中国工作的前美国士兵将面对澳大利亚法庭。澳大利亚司法部证实，应华盛顿的要求，美国前飞行员丹尼尔-埃德蒙-杜根Duggan于10月21日被捕，华盛顿有60天时间寻求引渡他。

美国和澳大利亚当局都拒绝作进一步评论，起诉的细节已被要求保密，但一份法庭记录显示杜根将于周五在悉尼法庭出庭。逮捕发生时，英国情报部门对中国招募前军事飞行员的行为发出了罕见的警告。

根据澳大利亚的公共商业记录，杜根Duggan在2005年至2014年期间，在离开曾担任战术飞行教官的美国军队后，为一家名为Top Gun Tasmania的航空公司工作，该公司使用一架中国的训练飞机。然后他搬到了北京。2017年的一份餐饮指南将他列为中国首都朝阳区一家酒吧的老板。

另一名也是飞行员的前海军陆战队员告诉法新社，他认识杜根约20年，"在中国一家公司工作，做CRM培训"（"驾驶舱资源管理"，一套旨在培训飞机机组人员防止人为错误的程序）。这位因在航空公司工作而要求匿名的前海军陆战队员说，中国公司招募军事航空人员是众所周知的，他很难理解为什么杜根会被逮捕。匿名者说，"我无法想象他会把什么秘密可以传授，这会给他带来这么多麻烦。"

上周，英国和澳大利亚政府对中国雇用退役飞行员对中国空军进行针对西方军事技术培训表示担忧。

法新社说，据英国媒体透露，已有30多名英国以及外国飞行员接受了培训中国军队的诱人提议。

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