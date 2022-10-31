20大后 习近平展开大外交显各方来朝

中国/越南

中共20大落幕后随即展开大外交，据越南政府新闻网，中共总书记习近平今天会晤越共总书记阮富仲，未来数日巴基斯坦、坦桑尼亚及德国高层也将访问中国。中国官方学者今天透露，中美关系缓解，拜登与习近平G2相会机会大增。

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据中央社今天报道，中共20大落幕展开大外交，习近平会晤越共总书记。越南政府新闻网30日称，应中共总书记习近平的邀请，越共中央总书记阮富仲和越南高级代表团30日中午抵达北京机场，展开访中行程，由中共中央对外联络部部长刘建超和越南驻中国大使范星梅等人接机。按照日程，习近平今天在人民大会堂主持欢迎阮富仲到访的仪式，随后两人将举行高层级会谈并见证许多重要文件签署。

越南官方消息称，阮富仲这次访中，目的倡议越南对外方针，重申越南一贯主张，也就是越南对外政策优先重视发展与中国的关系，希望两党两国高层推动两国关系朝着长期、稳定、务实、高效的方向迈进。消息说，这次阮富仲访问也充分体现越南对中共20大有利于和平、合作、繁荣的思维和发展路线，以及支持中共总书记习近平的“领导核心”地位。

中央社说，继阮富仲后，巴基斯坦总理夏立夫（Shehbaz Sharif）将于11月1日来访，接着是坦桑尼亚总统哈山（Samia Suluhu Hassan）2日至4日访中，德国总理朔尔兹（Olaf Scholz）预定4日抵达中国。

中央社说，据陆媒澎湃新闻30日称，复旦大学国际关系与公共事务青年副研究员贺嘉洁表示，由于中越两党都面临现实的挑战，特别是来自西方“和平演变”和政治渗透的压力，因此两党均有探讨如何在新形势下更妥善维护社会主义制度安全和党的执政安全。而环球时报29日发表题为“中越关系的特殊意义，某些大国理解不了”的社评，指出中越关系的特殊点之一在于党际交流，并于两国关系中产生举旗定向的作用，象征“同志加兄弟”的特殊友谊。

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